"Ахмат" уничтожил опорный пункт с боевиками ВСУ

Батальон "Ваха" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 28.09.2025

ГРОЗНЫЙ, 28 сен — РИА Новости. Батальон "Ваха" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Батальон "Ваха" спецназа "Ахмат" МО РФ продолжает эффективно работать на харьковском направлении. На этот раз целью наших дроноводов стал укреплённый опорный пункт противника, где разместилась живая сила ВСУ", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Первый удар беспилотника вызвал возгорание, сообщил глава республики, в этот момент один из представителей ВСУ попытался потушить пламя, но уже второй ударный дрон "окончательно снял все вопросы о боеспособности данного опорного пункта". "Получилась наглядная иллюстрация: бороться с нашими дронами — затея обречённая", — добавил Кадыров.

