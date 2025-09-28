Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" уничтожил опорный пункт с боевиками ВСУ - РИА Новости, 28.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 28.09.2025
"Ахмат" уничтожил опорный пункт с боевиками ВСУ
Батальон "Ваха" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 28.09.2025
ГРОЗНЫЙ, 28 сен — РИА Новости. Батальон "Ваха" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Батальон "Ваха" спецназа "Ахмат" МО РФ продолжает эффективно работать на харьковском направлении. На этот раз целью наших дроноводов стал укреплённый опорный пункт противника, где разместилась живая сила ВСУ", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Первый удар беспилотника вызвал возгорание, сообщил глава республики, в этот момент один из представителей ВСУ попытался потушить пламя, но уже второй ударный дрон "окончательно снял все вопросы о боеспособности данного опорного пункта". "Получилась наглядная иллюстрация: бороться с нашими дронами — затея обречённая", — добавил Кадыров.
ГРОЗНЫЙ, 28 сен — РИА Новости. Батальон "Ваха" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Батальон "Ваха" спецназа "Ахмат" МО РФ продолжает эффективно работать на харьковском направлении. На этот раз целью наших дроноводов стал укреплённый опорный пункт противника, где разместилась живая сила ВСУ", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Первый удар беспилотника вызвал возгорание, сообщил глава республики, в этот момент один из представителей ВСУ попытался потушить пламя, но уже второй ударный дрон "окончательно снял все вопросы о боеспособности данного опорного пункта".
"Получилась наглядная иллюстрация: бороться с нашими дронами — затея обречённая", — добавил Кадыров.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
