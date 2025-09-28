https://ria.ru/20250928/abramovich-2044864860.html
Романа Абрамовича внесли в базу сайта "Миротворец"
Романа Абрамовича внесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 28.09.2025
Романа Абрамовича внесли в базу сайта "Миротворец"
Российский бизнесмен Роман Абрамович с 2022 года находится в украинской базе "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович с 2022 года находится в украинской базе "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса. Среди причин указана поддержка России и армии. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует персональные данные граждан, в том числе российских деятелей культуры, политиков, спортсменов и других граждан разных стран.
