Романа Абрамовича внесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 28.09.2025
09:14 28.09.2025
Романа Абрамовича внесли в базу сайта "Миротворец"
Романа Абрамовича внесли в базу сайта "Миротворец"
в мире
россия
роман абрамович
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович с 2022 года находится в украинской базе "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса. Среди причин указана поддержка России и армии. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует персональные данные граждан, в том числе российских деятелей культуры, политиков, спортсменов и других граждан разных стран.
в мире, россия, роман абрамович
В мире, Россия, Роман Абрамович
Романа Абрамовича внесли в базу сайта "Миротворец"

Романа Абрамовича внесли в базу сайта "Миротворец" за поддержку России и армии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБизнесмен Роман Абрамович
Бизнесмен Роман Абрамович. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович с 2022 года находится в украинской базе "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
Среди причин указана поддержка России и армии.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует персональные данные граждан, в том числе российских деятелей культуры, политиков, спортсменов и других граждан разных стран.
В базу данных "Миротворца" попал еще один ребенок из России
24 сентября, 16:14
