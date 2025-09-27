https://ria.ru/20250927/zmei-2044737884.html

Змеи в Москве начали искать укрытия для спячки

Змеи в Москве начали искать укрытия для спячки - РИА Новости, 27.09.2025

Змеи в Москве начали искать укрытия для спячки

Змеи все реже стали попадаться на глаза москвичам с наступлением осенних холодов, при температуре ниже плюс 10 градусов они перестают охотиться и начинают... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T04:47:00+03:00

2025-09-27T04:47:00+03:00

2025-09-27T04:47:00+03:00

общество

москва

сергей бурмистров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49845/77/498457785_0:13:2984:1692_1920x0_80_0_0_b3596dbe0e76317983c5e2289da3cf2a.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Змеи все реже стали попадаться на глаза москвичам с наступлением осенних холодов, при температуре ниже плюс 10 градусов они перестают охотиться и начинают искать укрытия для спячки, рассказал РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров. "С наступлением осенних холодов змеи на природных территориях все реже попадаются на глаза горожанам. С понижением температуры это холоднокровное животное становится заторможенным и для него смертельно опасно оставаться на открытой поверхности. Его могут съесть естественные враги - хищные птицы и млекопитающие. При температуре ниже плюс 10 градусов змеи покидают зону охоты и излюбленные места, предпочитая спрятаться в трещинах почвы, под корнями и в пустых норах грызунов", - рассказал Бурмистров. Специалист пояснил, что сейчас змеи активно прячутся в поисках укрытия, где впадут в анабиоз и проспят до весны.

https://ria.ru/20250404/zmeja-2009236908.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей бурмистров