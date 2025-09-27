Рейтинг@Mail.ru
Змеи в Москве начали искать укрытия для спячки
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Змеи все реже стали попадаться на глаза москвичам с наступлением осенних холодов, при температуре ниже плюс 10 градусов они перестают охотиться и начинают искать укрытия для спячки, рассказал РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров. "С наступлением осенних холодов змеи на природных территориях все реже попадаются на глаза горожанам. С понижением температуры это холоднокровное животное становится заторможенным и для него смертельно опасно оставаться на открытой поверхности. Его могут съесть естественные враги - хищные птицы и млекопитающие. При температуре ниже плюс 10 градусов змеи покидают зону охоты и излюбленные места, предпочитая спрятаться в трещинах почвы, под корнями и в пустых норах грызунов", - рассказал Бурмистров. Специалист пояснил, что сейчас змеи активно прячутся в поисках укрытия, где впадут в анабиоз и проспят до весны.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Змеи все реже стали попадаться на глаза москвичам с наступлением осенних холодов, при температуре ниже плюс 10 градусов они перестают охотиться и начинают искать укрытия для спячки, рассказал РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.
"С наступлением осенних холодов змеи на природных территориях все реже попадаются на глаза горожанам. С понижением температуры это холоднокровное животное становится заторможенным и для него смертельно опасно оставаться на открытой поверхности. Его могут съесть естественные враги - хищные птицы и млекопитающие. При температуре ниже плюс 10 градусов змеи покидают зону охоты и излюбленные места, предпочитая спрятаться в трещинах почвы, под корнями и в пустых норах грызунов", - рассказал Бурмистров.
Специалист пояснил, что сейчас змеи активно прячутся в поисках укрытия, где впадут в анабиоз и проспят до весны.
Гадюка обыкновенная - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Спасатели напомнили о единственной ядовитой змее Подмосковья
4 апреля, 02:51
 
