На Западе усомнились в психическом здоровье Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X."Зеленский становится всё более неуравновешенным и зависимым от психологических атак с использованием дронов", — считает Пилкингтон.По мнению эксперта, вина за данную ситуацию лежит на самой Европе"Он (Зеленский — прим. ред.) пытается распространить конфликт на ЕС и НАТО с помощью психологических операций с использованием дронов. Европейцы сами виноваты в этом. Они слишком долго терпели это насилие", — заключил Пилкингтон.В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что глава киевского режима начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".Позже глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Владимира Зеленского в "хунгарофобии".

2025

