На Западе усомнились в психическом здоровье Зеленского
23:43 27.09.2025 (обновлено: 01:22 28.09.2025)
На Западе усомнились в психическом здоровье Зеленского
На Западе усомнились в психическом здоровье Зеленского - РИА Новости, 28.09.2025
На Западе усомнились в психическом здоровье Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X."Зеленский становится всё более неуравновешенным и зависимым от психологических атак с использованием дронов", — считает Пилкингтон.По мнению эксперта, вина за данную ситуацию лежит на самой Европе"Он (Зеленский — прим. ред.) пытается распространить конфликт на ЕС и НАТО с помощью психологических операций с использованием дронов. Европейцы сами виноваты в этом. Они слишком долго терпели это насилие", — заключил Пилкингтон.В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что глава киевского режима начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".Позже глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Владимира Зеленского в "хунгарофобии".
в мире, европа, венгрия, владимир зеленский, петер сийярто, андрей сибига, мид украины, нато, евросоюз
В мире, Европа, Венгрия, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Андрей Сибига, МИД Украины, НАТО, Евросоюз
На Западе усомнились в психическом здоровье Зеленского

Экономист Пилкингтон заявил о неуравновешенности Владимира Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Зеленский становится всё более неуравновешенным и зависимым от психологических атак с использованием дронов", — считает Пилкингтон.
По мнению эксперта, вина за данную ситуацию лежит на самой Европе
"Он (Зеленский — прим. ред.) пытается распространить конфликт на ЕС и НАТО с помощью психологических операций с использованием дронов. Европейцы сами виноваты в этом. Они слишком долго терпели это насилие", — заключил Пилкингтон.
В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что глава киевского режима начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".
Позже глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Владимира Зеленского в "хунгарофобии".
В мире Европа Венгрия Владимир Зеленский Петер Сийярто Андрей Сибига МИД Украины НАТО Евросоюз
 
 
