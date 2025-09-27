https://ria.ru/20250927/zelenskiy-2044732293.html

На Западе раскрыли, какие слова Трампа ужаснули Зеленского

На Западе раскрыли, какие слова Трампа ужаснули Зеленского - РИА Новости, 27.09.2025

На Западе раскрыли, какие слова Трампа ужаснули Зеленского

Владимир Зеленский в ужасе от осознания, что президент США Дональд Трамп фактически признался в дистанцировании от украинского конфликта, заявил британский... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в ужасе от осознания, что президент США Дональд Трамп фактически признался в дистанцировании от украинского конфликта, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Единственное, в чем, несмотря на всю непредсказуемость своей политики, Трамп остается последовательным, — это в его решимости увести США от прямого участия в конфликте на Украине", — сказал он.Именно это, по мнению Меркуриса, приводит в ужас главу киевского режима."Тот, кто действительно напуган, — это Зеленский. И напуган он от того, как внезапно американцы выбили почву из-под его ног", — подытожил он.Во вторник хозяин Белого дома после переговоров с Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТОспособен завоевать все утраченные земли. При этом Трамп подчеркнул, что США будут помогать Украине лишь деньгами и продажей оружия через европейских союзников.

