На Западе раскрыли, какие слова Трампа ужаснули Зеленского
На Западе раскрыли, какие слова Трампа ужаснули Зеленского
2025-09-27T03:15:00+03:00
2025-09-27T03:15:00+03:00
2025-09-27T05:43:00+03:00
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в ужасе от осознания, что президент США Дональд Трамп фактически признался в дистанцировании от украинского конфликта, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Единственное, в чем, несмотря на всю непредсказуемость своей политики, Трамп остается последовательным, — это в его решимости увести США от прямого участия в конфликте на Украине", — сказал он.Именно это, по мнению Меркуриса, приводит в ужас главу киевского режима."Тот, кто действительно напуган, — это Зеленский. И напуган он от того, как внезапно американцы выбили почву из-под его ног", — подытожил он.Во вторник хозяин Белого дома после переговоров с Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТОспособен завоевать все утраченные земли. При этом Трамп подчеркнул, что США будут помогать Украине лишь деньгами и продажей оружия через европейских союзников.
