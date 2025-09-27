https://ria.ru/20250927/zelandija-2044736069.html

Новая Зеландия пока отказалась признавать Палестину

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новая Зеландия на фоне признания государственности Палестины рядом стран отказалась на данном этапе признавать ее, в частности из-за якобы "несоответствия критериям государства", заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН. "Правительство Новой Зеландии считает, что у него есть лишь одна возможность признать палестинскую государственность, и более разумно будет сделать это тогда, когда условия будут давать больше шансов для мира и переговоров, чем в настоящее время... Палестина не полностью соответствует общепринятым критериям государства, поскольку не контролирует полностью свою территорию и население", - говорится в заявлении Питерса, опубликованном на сайте правительства страны. Министр отметил, что "очевидной связи" между решением кризиса на Ближнем Востоке по формуле двух государств и более широким международным признанием Палестины нет. "С учетом продолжающейся войны, продолжающегося присутствия (палестинского движения - ред.) ХАМАС и отсутствия ясности в отношении дальнейших шагов, мы полагаем, что сейчас для этого не подходящее время", - добавил Питерс. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

