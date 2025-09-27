https://ria.ru/20250927/zasedanie-2044752592.html
Заседание межправкомиссии России и Туркмении пройдет в октябре
Заседание межправкомиссии России и Туркмении пройдет в октябре - РИА Новости, 27.09.2025
Заседание межправкомиссии России и Туркмении пройдет в октябре
Заседание межправкомиссии РФ и Туркмении по экономическому сотрудничеству пройдет в Ашхабаде в середине октября, сообщил посол России в Туркмении Иван Волынкин. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T09:12:00+03:00
2025-09-27T09:12:00+03:00
2025-09-27T09:12:00+03:00
в мире
туркмения
иван волынкин
оон
ашхабад
сердар бердымухамедов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119724/00/1197240011_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_45f46c59e2fedf72d91b8101e771c66c.jpg
АШХАБАД, 27 сен – РИА Новости. Заседание межправкомиссии РФ и Туркмении по экономическому сотрудничеству пройдет в Ашхабаде в середине октября, сообщил посол России в Туркмении Иван Волынкин. "С учетом интенсивности двусторонних связей сегодня особенно важно сохранять и поддерживать достигнутую позитивную динамику. Этому будет способствовать и запланированное к проведению в Ашхабаде в середине октября этого года очередное заседание российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", – написал Волынкин в поздравлении по случаю Дня независимости Туркмении, текст которого опубликовала пресс-служба посольства. Волынкин подчеркнул, что в текущем году наблюдается активный делегационный обмен между странами, достигнуто взаимопонимание по широчайшему кругу вопросов, что свидетельствует об общих подходах Москвы и Ашхабада по ключевым пунктам международной повестки дня. "Наши страны ежегодно чествуют подвиг советского народа, внесшего решающий вклад в разгром фашизма. В юбилейную 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне мы с полной ответственностью заявляем, что именно наши предки спасли этот мир от скатывания в бездну зла и насилия", – заявил он. Дипломат также отметил, что Россия была одной из первых стран, признавших независимость Туркмении, и последовательно поддерживает ее нейтральный статус на площадке ООН. Волынкин пожелал президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову, председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедову и всему братскому туркменскому народу счастья, здоровья, успехов и благополучия. День независимости в Туркмении отмечают 27 сентября.
https://ria.ru/20250927/kitaj-2044740089.html
https://ria.ru/20250927/tramp-2044739932.html
туркмения
ашхабад
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119724/00/1197240011_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_0982d40efcadcb849faf44b070e42b78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, туркмения, иван волынкин, оон, ашхабад, сердар бердымухамедов , россия
В мире, Туркмения, Иван Волынкин, ООН, Ашхабад, Сердар Бердымухамедов , Россия
Заседание межправкомиссии России и Туркмении пройдет в октябре
Заседание межправкомиссии России и Туркмении пройдет в Ашхабаде в октябре