Российский дрон вывел из строя подстанцию в Запорожье
2025-09-27T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Российский дрон вывел из строя подстанцию, питающую завод в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, где противник наладил военное производство, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью наши войска нанесли удар по подстанции "Коммунар-1", которая питала предприятие - Запорожский автомобильный завод", - сказал Рогов. По его словам, на этом заводе враг наладил военное производство. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. В настоящее время под контролем России находится более 74% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
