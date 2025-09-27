https://ria.ru/20250927/zaporozhe-2044786824.html

Российский дрон вывел из строя подстанцию в Запорожье

Российский дрон вывел из строя подстанцию, питающую завод в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, где противник наладил военное производство,... РИА Новости, 27.09.2025

специальная военная операция на украине

россия

запорожье

запорожская область

владимир рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Российский дрон вывел из строя подстанцию, питающую завод в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, где противник наладил военное производство, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью наши войска нанесли удар по подстанции "Коммунар-1", которая питала предприятие - Запорожский автомобильный завод", - сказал Рогов. По его словам, на этом заводе враг наладил военное производство. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. В настоящее время под контролем России находится более 74% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.

россия

запорожье

запорожская область

