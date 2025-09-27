Рейтинг@Mail.ru
Российский дрон вывел из строя подстанцию в Запорожье - РИА Новости, 27.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/zaporozhe-2044786824.html
Российский дрон вывел из строя подстанцию в Запорожье
Российский дрон вывел из строя подстанцию в Запорожье - РИА Новости, 27.09.2025
Российский дрон вывел из строя подстанцию в Запорожье
Российский дрон вывел из строя подстанцию, питающую завод в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, где противник наладил военное производство,... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T15:17:00+03:00
2025-09-27T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Российский дрон вывел из строя подстанцию, питающую завод в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, где противник наладил военное производство, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью наши войска нанесли удар по подстанции "Коммунар-1", которая питала предприятие - Запорожский автомобильный завод", - сказал Рогов. По его словам, на этом заводе враг наладил военное производство. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. В настоящее время под контролем России находится более 74% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожье
запорожская область
Российский дрон вывел из строя подстанцию в Запорожье

Российский дрон уничтожил подстанцию, питающую завод ВСУ в Запорожье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Российский дрон вывел из строя подстанцию, питающую завод в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, где противник наладил военное производство, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Минувшей ночью наши войска нанесли удар по подстанции "Коммунар-1", которая питала предприятие - Запорожский автомобильный завод", - сказал Рогов.
По его словам, на этом заводе враг наладил военное производство.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. В настоящее время под контролем России находится более 74% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
Заголовок открываемого материала