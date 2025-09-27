Рейтинг@Mail.ru
Захарова поинтересовалась причиной инцидента перед речью Лаврова в ООН - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 27.09.2025 (обновлено: 21:59 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/zakharova-2044827832.html
Захарова поинтересовалась причиной инцидента перед речью Лаврова в ООН
Захарова поинтересовалась причиной инцидента перед речью Лаврова в ООН - РИА Новости, 27.09.2025
Захарова поинтересовалась причиной инцидента перед речью Лаврова в ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на инцидент, когда у председателя Анналены Бербок отключился микрофон... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T21:14:00+03:00
2025-09-27T21:59:00+03:00
в мире
сша
россия
мария захарова
дональд трамп
анналена бербок
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044822524_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66924a789ae4784bb96d48f916cd8bac.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на инцидент, когда у председателя Анналены Бербок отключился микрофон в момент объявления "Российская Федерация" во время заседания 80-й сессии Генассамблеи ООН."У Бербок либо выключили микрофон на словах "Российская Федерация", либо она сама.Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее под председательством упомянутой", — написала Захарова.Ранее речь выступавшего во вторник в ООН президента США Дональда Трампа началась с отключения телесуфлера, он пообещал виновнику "проблему". Также, по данным издания Daily Mail, Трамп был недоволен качеством звука, поскольку присутствовавшие в зале не могли слышать звук речи без наушников с переводчиками. Отмечается, что первым человеком, кого американский президент встретил по окончании своего выступления, была его супруга Меланья, которая также подтвердила, что она не расслышала ни слова из того, что он говорил.Во вторник президент США Дональд Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокой недели ГА ООН. Позднее президент США упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в Организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привёл в действие предохранительный механизм.
https://ria.ru/20250927/ukraina-2044829683.html
https://ria.ru/20250927/tramp-2044725875.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент выключения микрофона у Анналены Бербок на заседании ООН
Момент выключения микрофона у Анналены Бербок на заседании ООН
2025-09-27T21:14
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044822524_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7bde3430d7867325ca1e4f4176375124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, мария захарова, дональд трамп, анналена бербок, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, Анналена Бербок, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Захарова поинтересовалась причиной инцидента перед речью Лаврова в ООН

Захарова спросила у ООН, почему Бербок выключили микрофон на словах о России

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на инцидент, когда у председателя Анналены Бербок отключился микрофон в момент объявления "Российская Федерация" во время заседания 80-й сессии Генассамблеи ООН.
"У Бербок либо выключили микрофон на словах "Российская Федерация", либо она сама.
Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее под председательством упомянутой", — написала Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
"На это уже никто не рассчитывает". Россия определила границы Украины
Вчера, 21:37
Ранее речь выступавшего во вторник в ООН президента США Дональда Трампа началась с отключения телесуфлера, он пообещал виновнику "проблему". Также, по данным издания Daily Mail, Трамп был недоволен качеством звука, поскольку присутствовавшие в зале не могли слышать звук речи без наушников с переводчиками. Отмечается, что первым человеком, кого американский президент встретил по окончании своего выступления, была его супруга Меланья, которая также подтвердила, что она не расслышала ни слова из того, что он говорил.
Во вторник президент США Дональд Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокой недели ГА ООН. Позднее президент США упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в Организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привёл в действие предохранительный механизм.
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Речь Трампа вызвала смятение в Европе, пишут СМИ
Вчера, 01:39
 
В миреСШАРоссияМария ЗахароваДональд ТрампАнналена БербокГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала