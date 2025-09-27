https://ria.ru/20250927/zakharova-2044827832.html

Захарова поинтересовалась причиной инцидента перед речью Лаврова в ООН

Захарова поинтересовалась причиной инцидента перед речью Лаврова в ООН - РИА Новости, 27.09.2025

Захарова поинтересовалась причиной инцидента перед речью Лаврова в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на инцидент, когда у председателя Анналены Бербок отключился микрофон... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на инцидент, когда у председателя Анналены Бербок отключился микрофон в момент объявления "Российская Федерация" во время заседания 80-й сессии Генассамблеи ООН."У Бербок либо выключили микрофон на словах "Российская Федерация", либо она сама.Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее под председательством упомянутой", — написала Захарова.Ранее речь выступавшего во вторник в ООН президента США Дональда Трампа началась с отключения телесуфлера, он пообещал виновнику "проблему". Также, по данным издания Daily Mail, Трамп был недоволен качеством звука, поскольку присутствовавшие в зале не могли слышать звук речи без наушников с переводчиками. Отмечается, что первым человеком, кого американский президент встретил по окончании своего выступления, была его супруга Меланья, которая также подтвердила, что она не расслышала ни слова из того, что он говорил.Во вторник президент США Дональд Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокой недели ГА ООН. Позднее президент США упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в Организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привёл в действие предохранительный механизм.

Новости

