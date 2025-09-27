Рейтинг@Mail.ru
Россия всегда выступала за мирное использование атома, заявила Захарова - РИА Новости, 27.09.2025
17:28 27.09.2025
Россия всегда выступала за мирное использование атома, заявила Захарова
Россия всегда выступала за мирное использование атома, заявила Захарова - РИА Новости, 27.09.2025
Россия всегда выступала за мирное использование атома, заявила Захарова
Россия и СССР, в отличие от США, всегда выступали за мирное использование ядерной энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T17:28:00+03:00
2025-09-27T17:28:00+03:00
в мире
хиросима (префектура)
мария захарова
нагасаки (город)
россия
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия и СССР, в отличие от США, всегда выступали за мирное использование ядерной энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Восемьдесят лет назад, когда появились ядерные технологии и ядерное оружие, у мира тоже был выбор, каким путем идти. Тогда было применено впервые ядерное оружие. Вы помните, Соединенные Штаты Америки сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, буквально стерли с лица земли эти два города с мирными жителями. И у мира был выбор - идти этим путем или использовать атом в мирных целях. Наша страна всегда была за мирное использование, изучение и применение ядерной, атомной энергии", - сказала Захарова в приветственном слове участникам марафона "Знание. Первые". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи человек. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
россия
в мире, хиросима (префектура), мария захарова, нагасаки (город), россия
В мире, Хиросима (префектура), Мария Захарова, Нагасаки (город), Россия
Россия всегда выступала за мирное использование атома, заявила Захарова

Захарова: Россия и СССР всегда выступали за мирное использование атома

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия и СССР, в отличие от США, всегда выступали за мирное использование ядерной энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Восемьдесят лет назад, когда появились ядерные технологии и ядерное оружие, у мира тоже был выбор, каким путем идти. Тогда было применено впервые ядерное оружие. Вы помните, Соединенные Штаты Америки сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, буквально стерли с лица земли эти два города с мирными жителями. И у мира был выбор - идти этим путем или использовать атом в мирных целях. Наша страна всегда была за мирное использование, изучение и применение ядерной, атомной энергии", - сказала Захарова в приветственном слове участникам марафона "Знание. Первые".
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи человек. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
В миреХиросима (префектура)Мария ЗахароваНагасаки (город)Россия
 
 
