https://ria.ru/20250927/zakharova-2044801053.html

Россия всегда выступала за мирное использование атома, заявила Захарова

Россия всегда выступала за мирное использование атома, заявила Захарова - РИА Новости, 27.09.2025

Россия всегда выступала за мирное использование атома, заявила Захарова

Россия и СССР, в отличие от США, всегда выступали за мирное использование ядерной энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T17:28:00+03:00

2025-09-27T17:28:00+03:00

2025-09-27T17:28:00+03:00

в мире

хиросима (префектура)

мария захарова

нагасаки (город)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия и СССР, в отличие от США, всегда выступали за мирное использование ядерной энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Восемьдесят лет назад, когда появились ядерные технологии и ядерное оружие, у мира тоже был выбор, каким путем идти. Тогда было применено впервые ядерное оружие. Вы помните, Соединенные Штаты Америки сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, буквально стерли с лица земли эти два города с мирными жителями. И у мира был выбор - идти этим путем или использовать атом в мирных целях. Наша страна всегда была за мирное использование, изучение и применение ядерной, атомной энергии", - сказала Захарова в приветственном слове участникам марафона "Знание. Первые". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи человек. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".

https://ria.ru/20250926/rossija-2044606953.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хиросима (префектура), мария захарова, нагасаки (город), россия