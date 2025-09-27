Рейтинг@Mail.ru
18:10 27.09.2025 (обновлено: 18:23 27.09.2025)
Захарова высмеяла видео с Тихановским
Захарова высмеяла видео с Тихановским
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский был бы "прекрасным представителем европейских ценностей" с ложечками для сахара и салфетками, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. &quot;Вот такого &quot;президента&quot; хотели упаковать белорусам. Прекрасный был бы представитель &quot;европейских ценностей&quot;. Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками. Вот от такого ужаса уберег (президент Белоруссии Александр - ред.) Лукашенко народ и страну, зарядив калаш &quot;серебряными пулями&quot;, - написала Захарова в своем Telegram-канале, сделав репост видео с Тихановским, которое было снято на пресс-конференции с его женой Светланой Тихановской. На кадрах Тихановский выглядит и ведет себя странно.Второго июля 2024 года Лукашенко анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. С тех пор глава государства неоднократно принимал решения о помиловании людей, совершивших в том числе преступления экстремистской направленности, раскаявшихся и обратившихся с просьбой о помиловании. В том числе после переговоров Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога 21 июня стало известно, что белорусский президент помиловал 14 человек по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Среди помилованных - в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе супруг кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской Сергей, которого осудили на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений. Как уточнила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, решение об освобождении Тихановского было принято Лукашенко исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Агентство Ассошиэйтед Пресс в мае 2025 года публиковало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом являлась бумажная салфетка.
в мире, белоруссия, россия, сша, светлана тихановская, сергей тихановский, мария захарова, эммануэль макрон
В мире, Белоруссия, Россия, США, Светлана Тихановская, Сергей Тихановский, Мария Захарова, Эммануэль Макрон
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский был бы "прекрасным представителем европейских ценностей" с ложечками для сахара и салфетками, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот такого "президента" хотели упаковать белорусам. Прекрасный был бы представитель "европейских ценностей". Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками. Вот от такого ужаса уберег (президент Белоруссии Александр - ред.) Лукашенко народ и страну, зарядив калаш "серебряными пулями", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сделав репост видео с Тихановским, которое было снято на пресс-конференции с его женой Светланой Тихановской. На кадрах Тихановский выглядит и ведет себя странно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Белоруссия освободила 14 заключенных, заявил заместитель Келлога
21 июня, 17:29
Второго июля 2024 года Лукашенко анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. С тех пор глава государства неоднократно принимал решения о помиловании людей, совершивших в том числе преступления экстремистской направленности, раскаявшихся и обратившихся с просьбой о помиловании. В том числе после переговоров Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога 21 июня стало известно, что белорусский президент помиловал 14 человек по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Среди помилованных - в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе супруг кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской Сергей, которого осудили на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений.
Как уточнила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, решение об освобождении Тихановского было принято Лукашенко исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Агентство Ассошиэйтед Пресс в мае 2025 года публиковало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом являлась бумажная салфетка.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Лукашенко предостерег Вашингтон от игр с белорусской оппозицией
22 августа, 15:06
 
