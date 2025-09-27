Рейтинг@Mail.ru
Угрозы ядерной аварии на ЗАЭС нет, заявил эксперт
16:02 27.09.2025
Угрозы ядерной аварии на ЗАЭС нет, заявил эксперт
Угрозы ядерной аварии на ЗАЭС нет, заявил эксперт
Угрозы ядерной аварии на ЗАЭС нет, заявил эксперт
Непосредственной угрозы ядерной аварии на Запорожской АЭС сейчас нет - на станции штатно работают дизель-генераторы, снабжающие электроэнергией систему... РИА Новости, 27.09.2025
в мире
киев
александр уваров
запорожская аэс
энергодар
магатэ
вооруженные силы украины
алексей лихачев
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Непосредственной угрозы ядерной аварии на Запорожской АЭС сейчас нет - на станции штатно работают дизель-генераторы, снабжающие электроэнергией систему охлаждения реакторов, топлива для них хватает, но МАГАТЭ должно обратить внимание на провокации Киева в отношении ЗАЭС, подходящие к опасной черте и реально угрожающие и европейским странам, заявил РИА Новости эксперт в атомной энергетике, главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров. Британская Guardian со ссылкой на экспертов МАГАТЭ утверждает, что на Запорожской АЭС из-за потери внешнего энергоснабжения растет риск потери охлаждения реакторов и расплавления ядерного топлива в них, как на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. При этом издание не упомянуло, что риски для ЗАЭС растут в связи с атаками ВСУ на территорию станции и город Энергодар. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал в пятницу, что с точки зрения организационной безопасности ситуация на ЗАЭС под абсолютным контролем, с вечера вторника станция на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба самой станции в субботу подтвердила, что все системы, обеспечивающие ее жизнедеятельность, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме. "Действительно, атомная станция нуждается для обеспечения своей безопасности в получении электроэнергии извне в те периоды, когда она не работает на мощности. Самый простой и разумный способ - брать киловатт-часы из внешней сети. На тот случай, если сеть по каким-то причинам недоступна, как это сейчас из-за атак ВСУ происходит на Запорожской АЭС, предусмотрено штатное мероприятие - перевод электроснабжения станции на установленные на площадке резервные дизель-генераторы", - сказал Уваров. "Росатом" заблаговременно заботится о поддержании на площадке ЗАЭС должных запасов дизельного топлива и должного состояния самих дизель-генераторов, отметил эксперт. "Как мы видим, на Запорожской АЭС запуск дизель-генераторов прошел штатно, они надежно работают четвертые сутки подряд, запас топлива для них имеется. Таким образом, говорить о непосредственной угрозе ядерной аварии не стоит", - добавил Уваров. При этом эксперт отметил, что атаки ВСУ на ЗАЭС раз от раза "поднимают планку" и всё ближе подходят к по-настоящему опасной черте. "Не хотел бы гадать, что следующим придумают украинские военные. На мой взгляд, МАГАТЭ пора обратить внимание на украинские провокации, реально угрожающие не только новым регионам России и подконтрольным Киеву территориям Украины, но и европейским странам", - отметил Уваров. Как отмечал глава "Росатома" Лихачев 15 сентября на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, с каждым днем становится всё более очевидным, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
киев
энергодар
россия
в мире, киев, александр уваров, запорожская аэс, энергодар, магатэ, вооруженные силы украины, алексей лихачев, россия
В мире, Киев, Александр Уваров, Запорожская АЭС, Энергодар, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Алексей Лихачев, Россия
Угрозы ядерной аварии на ЗАЭС нет, заявил эксперт

Угрозы ядерной аварии на ЗАЭС нет, на станции штатно работают дизель-генераторы

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Непосредственной угрозы ядерной аварии на Запорожской АЭС сейчас нет - на станции штатно работают дизель-генераторы, снабжающие электроэнергией систему охлаждения реакторов, топлива для них хватает, но МАГАТЭ должно обратить внимание на провокации Киева в отношении ЗАЭС, подходящие к опасной черте и реально угрожающие и европейским странам, заявил РИА Новости эксперт в атомной энергетике, главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.
Британская Guardian со ссылкой на экспертов МАГАТЭ утверждает, что на Запорожской АЭС из-за потери внешнего энергоснабжения растет риск потери охлаждения реакторов и расплавления ядерного топлива в них, как на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. При этом издание не упомянуло, что риски для ЗАЭС растут в связи с атаками ВСУ на территорию станции и город Энергодар.
Работа ЗАЭС после перехода на резервные генераторы стабильна
14:53
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал в пятницу, что с точки зрения организационной безопасности ситуация на ЗАЭС под абсолютным контролем, с вечера вторника станция на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба самой станции в субботу подтвердила, что все системы, обеспечивающие ее жизнедеятельность, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.
"Действительно, атомная станция нуждается для обеспечения своей безопасности в получении электроэнергии извне в те периоды, когда она не работает на мощности. Самый простой и разумный способ - брать киловатт-часы из внешней сети. На тот случай, если сеть по каким-то причинам недоступна, как это сейчас из-за атак ВСУ происходит на Запорожской АЭС, предусмотрено штатное мероприятие - перевод электроснабжения станции на установленные на площадке резервные дизель-генераторы", - сказал Уваров.
"Росатом" заблаговременно заботится о поддержании на площадке ЗАЭС должных запасов дизельного топлива и должного состояния самих дизель-генераторов, отметил эксперт.
"Как мы видим, на Запорожской АЭС запуск дизель-генераторов прошел штатно, они надежно работают четвертые сутки подряд, запас топлива для них имеется. Таким образом, говорить о непосредственной угрозе ядерной аварии не стоит", - добавил Уваров.
При этом эксперт отметил, что атаки ВСУ на ЗАЭС раз от раза "поднимают планку" и всё ближе подходят к по-настоящему опасной черте.
"Не хотел бы гадать, что следующим придумают украинские военные. На мой взгляд, МАГАТЭ пора обратить внимание на украинские провокации, реально угрожающие не только новым регионам России и подконтрольным Киеву территориям Украины, но и европейским странам", - отметил Уваров.
Как отмечал глава "Росатома" Лихачев 15 сентября на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, с каждым днем становится всё более очевидным, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
В миреКиевАлександр УваровЗапорожская АЭСЭнергодарМАГАТЭВооруженные силы УкраиныАлексей ЛихачевРоссия
 
 
