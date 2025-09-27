https://ria.ru/20250927/zaes-2044792150.html

Угрозы ядерной аварии на ЗАЭС нет, заявил эксперт

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Непосредственной угрозы ядерной аварии на Запорожской АЭС сейчас нет - на станции штатно работают дизель-генераторы, снабжающие электроэнергией систему охлаждения реакторов, топлива для них хватает, но МАГАТЭ должно обратить внимание на провокации Киева в отношении ЗАЭС, подходящие к опасной черте и реально угрожающие и европейским странам, заявил РИА Новости эксперт в атомной энергетике, главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров. Британская Guardian со ссылкой на экспертов МАГАТЭ утверждает, что на Запорожской АЭС из-за потери внешнего энергоснабжения растет риск потери охлаждения реакторов и расплавления ядерного топлива в них, как на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. При этом издание не упомянуло, что риски для ЗАЭС растут в связи с атаками ВСУ на территорию станции и город Энергодар. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал в пятницу, что с точки зрения организационной безопасности ситуация на ЗАЭС под абсолютным контролем, с вечера вторника станция на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба самой станции в субботу подтвердила, что все системы, обеспечивающие ее жизнедеятельность, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме. "Действительно, атомная станция нуждается для обеспечения своей безопасности в получении электроэнергии извне в те периоды, когда она не работает на мощности. Самый простой и разумный способ - брать киловатт-часы из внешней сети. На тот случай, если сеть по каким-то причинам недоступна, как это сейчас из-за атак ВСУ происходит на Запорожской АЭС, предусмотрено штатное мероприятие - перевод электроснабжения станции на установленные на площадке резервные дизель-генераторы", - сказал Уваров. "Росатом" заблаговременно заботится о поддержании на площадке ЗАЭС должных запасов дизельного топлива и должного состояния самих дизель-генераторов, отметил эксперт. "Как мы видим, на Запорожской АЭС запуск дизель-генераторов прошел штатно, они надежно работают четвертые сутки подряд, запас топлива для них имеется. Таким образом, говорить о непосредственной угрозе ядерной аварии не стоит", - добавил Уваров. При этом эксперт отметил, что атаки ВСУ на ЗАЭС раз от раза "поднимают планку" и всё ближе подходят к по-настоящему опасной черте. "Не хотел бы гадать, что следующим придумают украинские военные. На мой взгляд, МАГАТЭ пора обратить внимание на украинские провокации, реально угрожающие не только новым регионам России и подконтрольным Киеву территориям Украины, но и европейским странам", - отметил Уваров. Как отмечал глава "Росатома" Лихачев 15 сентября на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, с каждым днем становится всё более очевидным, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.

