Работа ЗАЭС после перехода на резервные генераторы стабильна

Работа ЗАЭС после перехода на резервные генераторы стабильна - РИА Новости, 27.09.2025

Работа ЗАЭС после перехода на резервные генераторы стабильна

Ситуация на Запорожской АЭС, электроснабжение собственных нужд которой с 23 сентября осуществляется только за счет резервных дизель-генераторов, под контролем,... РИА Новости, 27.09.2025

запорожская аэс

вооруженные силы украины

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС, электроснабжение собственных нужд которой с 23 сентября осуществляется только за счет резервных дизель-генераторов, под контролем, сообщает пресс-служба станции. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, обеспечивая контроль за работой оборудования и безопасностью объекта. Подчеркиваем, что ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем. Персонал осуществляет постоянный мониторинг всех технологических параметров", - сообщается в Telegram-канале станции.

