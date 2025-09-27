Рейтинг@Mail.ru
Работа ЗАЭС после перехода на резервные генераторы стабильна - РИА Новости, 27.09.2025
14:53 27.09.2025
Работа ЗАЭС после перехода на резервные генераторы стабильна
Ситуация на Запорожской АЭС, электроснабжение собственных нужд которой с 23 сентября осуществляется только за счет резервных дизель-генераторов, под контролем,... РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС, электроснабжение собственных нужд которой с 23 сентября осуществляется только за счет резервных дизель-генераторов, под контролем, сообщает пресс-служба станции. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, обеспечивая контроль за работой оборудования и безопасностью объекта. Подчеркиваем, что ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем. Персонал осуществляет постоянный мониторинг всех технологических параметров", - сообщается в Telegram-канале станции.
запорожская аэс, вооруженные силы украины
Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Работа ЗАЭС после перехода на резервные генераторы стабильна

Ситуация на ЗАЭС после перехода на дизель-генераторы под контролем

Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС, электроснабжение собственных нужд которой с 23 сентября осуществляется только за счет резервных дизель-генераторов, под контролем, сообщает пресс-служба станции.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"Сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, обеспечивая контроль за работой оборудования и безопасностью объекта. Подчеркиваем, что ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем. Персонал осуществляет постоянный мониторинг всех технологических параметров", - сообщается в Telegram-канале станции.
Запорожская АЭС в Энергодаре
Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме
14:52
 
Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
