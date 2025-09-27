https://ria.ru/20250927/zaes-2044784754.html
Работа ЗАЭС после перехода на резервные генераторы стабильна
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС, электроснабжение собственных нужд которой с 23 сентября осуществляется только за счет резервных дизель-генераторов, под контролем, сообщает пресс-служба станции. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, обеспечивая контроль за работой оборудования и безопасностью объекта. Подчеркиваем, что ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем. Персонал осуществляет постоянный мониторинг всех технологических параметров", - сообщается в Telegram-канале станции.
