Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали соучастника адвоката по делу о наркоторговле - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/zaderzhanie-2044838085.html
В Москве задержали соучастника адвоката по делу о наркоторговле
В Москве задержали соучастника адвоката по делу о наркоторговле - РИА Новости, 27.09.2025
В Москве задержали соучастника адвоката по делу о наркоторговле
Полицейские задержали соучастника адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере в Москве, против него также возбуждено РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T23:02:00+03:00
2025-09-27T23:02:00+03:00
происшествия
москва
россия
липецк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полицейские задержали соучастника адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере в Москве, против него также возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "В ходе реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан житель г. Липецка, 1989 года рождения, при попытке забрать наркотические вещества массой около пяти килограммов из одного из тайника, расположенного в лесном массиве на территории Московской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении второго задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). "В настоящее время оперативниками проводится весь необходимый комплекс мероприятий направленный на установление обстоятельств преступной деятельности задержанных, а так же их соучастников", - заключили в ведомстве. Ранее в ГСУ СК по столице сообщили, что следователи в Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере. По версии следствия, не позднее 26 августа обвиняемый, желая заработать, купил жидкость массой 82109 граммов, в составе которой, согласно заключению эксперта, содержится наркотик. Далее фигурант для удобства сбыта перелил указанную жидкость в пять канистр, которые переместил в тайник в Московской области. Однако довести свой преступный умысел до конца и сбыть наркотики не смог, поскольку канистры нашли правоохранители.
https://ria.ru/20250404/arest-2009416049.html
https://ria.ru/20250926/advokat-2044547894.html
москва
россия
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, липецк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Липецк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали соучастника адвоката по делу о наркоторговле

В Москве задержан соучастник обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков адвоката

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полицейские задержали соучастника адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере в Москве, против него также возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"В ходе реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан житель г. Липецка, 1989 года рождения, при попытке забрать наркотические вещества массой около пяти килограммов из одного из тайника, расположенного в лесном массиве на территории Московской области", - говорится в сообщении.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Москве арестовали учредителя IT-компании "Аеза Групп"
4 апреля, 18:34
Отмечается, что в отношении второго задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
"В настоящее время оперативниками проводится весь необходимый комплекс мероприятий направленный на установление обстоятельств преступной деятельности задержанных, а так же их соучастников", - заключили в ведомстве.
Ранее в ГСУ СК по столице сообщили, что следователи в Москве задержали адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере.
По версии следствия, не позднее 26 августа обвиняемый, желая заработать, купил жидкость массой 82109 граммов, в составе которой, согласно заключению эксперта, содержится наркотик. Далее фигурант для удобства сбыта перелил указанную жидкость в пять канистр, которые переместил в тайник в Московской области. Однако довести свой преступный умысел до конца и сбыть наркотики не смог, поскольку канистры нашли правоохранители.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Приморский адвокат, которого попросила проверить ФСБ, ответил на обвинения
26 сентября, 13:13
 
ПроисшествияМоскваРоссияЛипецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала