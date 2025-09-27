В Москве задержали соучастника адвоката по делу о наркоторговле
В Москве задержан соучастник обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков адвоката
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полицейские задержали соучастника адвоката, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере в Москве, против него также возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В ходе реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан житель г. Липецка, 1989 года рождения, при попытке забрать наркотические вещества массой около пяти килограммов из одного из тайника, расположенного в лесном массиве на территории Московской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении второго задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
"В настоящее время оперативниками проводится весь необходимый комплекс мероприятий направленный на установление обстоятельств преступной деятельности задержанных, а так же их соучастников", - заключили в ведомстве.
По версии следствия, не позднее 26 августа обвиняемый, желая заработать, купил жидкость массой 82109 граммов, в составе которой, согласно заключению эксперта, содержится наркотик. Далее фигурант для удобства сбыта перелил указанную жидкость в пять канистр, которые переместил в тайник в Московской области. Однако довести свой преступный умысел до конца и сбыть наркотики не смог, поскольку канистры нашли правоохранители.