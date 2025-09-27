Выступление Xzibit на фестивале в "Лужниках" завершилось хитами
Xzibit на фестивале в "Лужниках" исполнил хиты Paparazzi и What's the Difference
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФестиваль "Уличный драйв" в Москве, американский рэпер, актер и телеведущий Xzibit
Фестиваль "Уличный драйв" в Москве, американский рэпер, актер и телеведущий Xzibit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Выступление американского исполнителя Xzibit на фестивале "Уличный драйв" завершилось хитами Paparazzi и What's the Difference, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль экстремального спорта "Уличный драйв" проходит в московском олимпийском комплексе "Лужники" в субботу, организатором выступает Департамент спорта города Москвы.
Paparazzi - сингл дебютного альбома артиста At the Speed of Life. What's the Difference Xzibit записал с рэперами Dr.Dre и Eminem.
«
"Я люблю вас! Скоро увидимся!" - сказал артист, завершая выступление.
На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.