Выступление Xzibit на фестивале в "Лужниках" завершилось хитами

27.09.2025

Выступление Xzibit на фестивале в "Лужниках" завершилось хитами

Выступление американского исполнителя Xzibit на фестивале "Уличный драйв" завершилось хитами Paparazzi и What's the Difference, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Выступление американского исполнителя Xzibit на фестивале "Уличный драйв" завершилось хитами Paparazzi и What's the Difference, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль экстремального спорта "Уличный драйв" проходит в московском олимпийском комплексе "Лужники" в субботу, организатором выступает Департамент спорта города Москвы. Paparazzi - сингл дебютного альбома артиста At the Speed of Life. What's the Difference Xzibit записал с рэперами Dr.Dre и Eminem. "Я люблю вас! Скоро увидимся!" - сказал артист, завершая выступление. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.

