Рейтинг@Mail.ru
Xzibit выступил на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках" - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:05 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/xzibit-2044827031.html
Xzibit выступил на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках"
Xzibit выступил на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках" - РИА Новости, 27.09.2025
Xzibit выступил на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках"
Американский хип-хоп исполнитель Xzibit выступает в рамках фестиваля "Уличный драйв" в московских "Лужниках" в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T21:05:00+03:00
2025-09-27T21:05:00+03:00
шоубиз
москва
snoop dogg (calvin broadus, jr.)
xzibit
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044826162_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13c9aa4368904e447ecbdc4b685d49ea.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский хип-хоп исполнитель Xzibit выступает в рамках фестиваля "Уличный драйв" в московских "Лужниках" в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль экстремального спорта "Уличный драйв" проходит в московском олимпийском комплексе "Лужники" в субботу, организатором выступает Департамент спорта города Москвы. Сотни людей собрались у стадиона "Лужники", чтобы послушать треки Xzibit. Артист представляет публике композиции из своего нового альбома Kingmaker. "Москва, дайте шума!" - сказал артист со сцены по-английски. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
https://ria.ru/20250927/xzibit-2044809154.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление американского хип-хоп исполнителя Xzibit в "Лужниках"
Американский хип-хоп исполнитель Xzibit выступает в рамках фестиваля "Уличный драйв" в московских "Лужниках", передает корреспондент РИА Новости
2025-09-27T21:05
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044826162_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_3e8d2fa1815e0f40592e1d3cc62d31f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, snoop dogg (calvin broadus, jr.), xzibit
Шоубиз, Москва, Snoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.), Xzibit
Xzibit выступил на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках"

Американский хип-хоп исполнитель Xzibit выступил на фестивале «Уличный драйв»

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский хип-хоп исполнитель Xzibit выступает в рамках фестиваля "Уличный драйв" в московских "Лужниках" в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль экстремального спорта "Уличный драйв" проходит в московском олимпийском комплексе "Лужники" в субботу, организатором выступает Департамент спорта города Москвы.
Сотни людей собрались у стадиона "Лужники", чтобы послушать треки Xzibit. Артист представляет публике композиции из своего нового альбома Kingmaker.
"Москва, дайте шума!" - сказал артист со сцены по-английски.
На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
Американский рэпер, актер и телеведущий Элвин Натаниэль Джойнер IV (XZibit) - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Xzibit назвал российских девушек прекрасными
Вчера, 18:52
 
ШоубизМоскваSnoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.)Xzibit
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала