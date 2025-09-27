https://ria.ru/20250927/xzibit-2044827031.html
Xzibit выступил на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках"
Xzibit выступил на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках" - РИА Новости, 27.09.2025
Xzibit выступил на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках"
Американский хип-хоп исполнитель Xzibit выступает в рамках фестиваля "Уличный драйв" в московских "Лужниках" в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский хип-хоп исполнитель Xzibit выступает в рамках фестиваля "Уличный драйв" в московских "Лужниках" в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль экстремального спорта "Уличный драйв" проходит в московском олимпийском комплексе "Лужники" в субботу, организатором выступает Департамент спорта города Москвы. Сотни людей собрались у стадиона "Лужники", чтобы послушать треки Xzibit. Артист представляет публике композиции из своего нового альбома Kingmaker. "Москва, дайте шума!" - сказал артист со сцены по-английски. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044826162_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_3e8d2fa1815e0f40592e1d3cc62d31f8.jpg
Выступление американского хип-хоп исполнителя Xzibit в "Лужниках"
Американский хип-хоп исполнитель Xzibit выступает в рамках фестиваля "Уличный драйв" в московских "Лужниках", передает корреспондент РИА Новости
Xzibit выступил на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках"
Американский хип-хоп исполнитель Xzibit выступил на фестивале «Уличный драйв»