Xzibit выступил на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках"

Xzibit выступил на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках" - РИА Новости, 27.09.2025

Xzibit выступил на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках"

27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский хип-хоп исполнитель Xzibit выступает в рамках фестиваля "Уличный драйв" в московских "Лужниках" в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль экстремального спорта "Уличный драйв" проходит в московском олимпийском комплексе "Лужники" в субботу, организатором выступает Департамент спорта города Москвы. Сотни людей собрались у стадиона "Лужники", чтобы послушать треки Xzibit. Артист представляет публике композиции из своего нового альбома Kingmaker. "Москва, дайте шума!" - сказал артист со сцены по-английски. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.

