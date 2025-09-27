Рейтинг@Mail.ru
Xzibit назвал российских девушек прекрасными
18:52 27.09.2025
Xzibit назвал российских девушек прекрасными
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский исполнитель Xzibit признался, что девушки в России прекрасны. "Эй, у меня есть девушка! О, да! Они красивы на каждом континенте, это так. Так что приехать сюда и увидеть красивых женщин, и, знаете, хорошую обстановку, которая здесь у вас, это всегда хорошо. Да, женщины прекрасны!" - сказал он в беседе с РИА Новости. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский исполнитель Xzibit признался, что девушки в России прекрасны.
"Эй, у меня есть девушка! О, да! Они красивы на каждом континенте, это так. Так что приехать сюда и увидеть красивых женщин, и, знаете, хорошую обстановку, которая здесь у вас, это всегда хорошо. Да, женщины прекрасны!" - сказал он в беседе с РИА Новости.
На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
Xzibit - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Рэпер Xzibit впервые за шесть лет выступит в России
19 сентября, 03:39
 
