https://ria.ru/20250927/vzryvy-2044721589.html

В городе Запорожье прогремели взрывы

В городе Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 27.09.2025

В городе Запорожье прогремели взрывы

Взрывы снова прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T00:34:00+03:00

2025-09-27T00:34:00+03:00

2025-09-27T00:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". В пятницу вечером телеканал уже сообщал о взрыве в городе. "В Запорожье снова были взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного" после полуночи. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250926/vsu-2044592677.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины