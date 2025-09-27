https://ria.ru/20250927/vzryvy-2044721589.html
В городе Запорожье прогремели взрывы
Взрывы снова прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". В пятницу вечером телеканал уже сообщал о взрыве в городе. "В Запорожье снова были взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного" после полуночи. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
