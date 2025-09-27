https://ria.ru/20250927/vzryv-2044736977.html

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В четырех областях Украины прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram."Черниговская область — взрывы <...> Житомирская, Полтавская область — взрывы", — говорится в сообщении.Незадолго до этого взрывы прогремели в Кировоградской области.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Житомирской и Полтавской областях, а также в нескольких районах Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

