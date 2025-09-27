Рейтинг@Mail.ru
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 27.09.2025
04:10 27.09.2025 (обновлено: 07:34 27.09.2025)
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В четырех областях Украины прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 27.09.2025
в мире
украина
полтавская область
кировоградская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В четырех областях Украины прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram."Черниговская область — взрывы &lt;...&gt; Житомирская, Полтавская область — взрывы", — говорится в сообщении.Незадолго до этого взрывы прогремели в Кировоградской области.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Житомирской и Полтавской областях, а также в нескольких районах Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
украина
полтавская область
кировоградская область
в мире, украина, полтавская область, кировоградская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Полтавская область, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В четырех областях Украины прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram.
"Черниговская область — взрывы <...> Житомирская, Полтавская область — взрывы", — говорится в сообщении.
Военнослужащие армии Молдавии на внедорожниках HMMWV - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Одесса следующая". Украину готовят к удару с тыла
25 сентября, 08:00
Незадолго до этого взрывы прогремели в Кировоградской области.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Житомирской и Полтавской областях, а также в нескольких районах Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреУкраинаПолтавская областьКировоградская областьВооруженные силы Украины
 
 
