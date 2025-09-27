https://ria.ru/20250927/vsu-2044837017.html

Мирошник рассказал о действиях ВСУ в Курской области

Мирошник рассказал о действиях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.09.2025

Мирошник рассказал о действиях ВСУ в Курской области

Курская область во время нападения ВСУ стала местом сосредоточения преступлений киевского режима, но Европа не обращает внимание на факты и продолжает снабжать... РИА Новости, 27.09.2025

МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Курская область во время нападения ВСУ стала местом сосредоточения преступлений киевского режима, но Европа не обращает внимание на факты и продолжает снабжать Владимира Зеленского оружием, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Корреспондент РИА Новости в субботу передал, что Мирошник выступил на дискуссии "Преступления киевского режима" на фестивале документальных фильмов "RT.Док: Время наших героев", проходящем в Минске. Посол рассказал, что он был в нескольких командировках в Курской области в то время, когда тележурналист Ольга Кирий снимала там фильм "Курск. Плечом к плечу" о нападении на этот регион украинских военных. "То, что снято в этом фильме, его главная ценность, - это правда, это правда, которая даже не всегда передает весь ужас того, что там происходит. Отсюда (от Минска - ред.) до Курска не так далеко. И это то место, которое стало местом сосредоточения ужаса... но еще один ужас заключается в том, что сегодня в Европе они стараются его не видеть. Они говорят: "Мы не хотим этого знать. Мы не хотим в этом разбираться. Зачем вы нам это показываете? Мы знаем, что Россия во всем виновата. И не нужны нам никакие другие доводы. Мы будем давать деньги украинскому режиму, мы позволим им убивать гражданское население, мы позволим им сжигать поселки точно так же, как это происходило". Все, что вы видели на экране, - это один-два поселка, а их десятки. Десятки, которые разрушены, просто до основания, там не осталось ни одного человека живого. Вот этого они не хотят видеть", - сказал посол. По словам Мирошника, журналисты, снимая эти фильмы с риском для своей жизни, доносят правду о том, что происходит. "Как люди, которые живут рядом с нами, которых мы считаем от одного корня, вдруг стали фашистами? Они вдруг стали теми, кто переступил через нечто человеческое, они в себе это вытравили, и они решили, что мы - люди второго сорта, нас можно убивать, над нами можно издеваться, и никакого наказания за это не будет. Нет, наказание обязательно будет", - подчеркнул посол. Мирошник указал, что фильм потратил всего полчаса для того, чтобы донести до иностранной аудитории, что же на самом деле происходило. "Как туда приходили вооруженные формирования Украины, как они расстреливали людей, которые пытались уехать из этих поселков, как они сжигали дома, выгоняли на улицу людей, как они расстреливали людей, которых просто встречали на улицах, как они минировали колодцы, как они устраивали показательные выступления. Если вы думаете, что Украина не работала на информационном треке, вы заблуждаетесь. В Судже были сделаны специальные показательные районы, куда приезжали иностранные журналисты, их привозили специальные службы пропагандистских подразделений ВСУ", - заключил Мирошник. Фестиваль документальных фильмов "RT.Док: Время наших героев" проходил в Минске с пятницы по субботу. Он проводился при поддержке Русского дома в Белоруссии. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

