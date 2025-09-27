https://ria.ru/20250927/vsu-2044836635.html
Подполье: по лагерю ВСУ, где находился британский спецназ, нанесли удар
Подполье: по лагерю ВСУ, где находился британский спецназ, нанесли удар - РИА Новости, 27.09.2025
Подполье: по лагерю ВСУ, где находился британский спецназ, нанесли удар
Удар нанесен по тренировочному лагерю в Николаевской области, где британский спецназ осуществляет подготовку ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского РИА Новости, 27.09.2025
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Удар нанесен по тренировочному лагерю в Николаевской области, где британский спецназ осуществляет подготовку ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Лупарево (Николаевской области Украины - ред.) британский спецназ проводит тренировки украинского. Тренируются высадке на побережье... Прилет по тренировочному лагерю на побережье", - сообщил собеседник агентства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Подполье: по лагерю ВСУ, где находился британский спецназ, нанесли удар
В Николаевской области ударили по тренировочному лагерю спецназа Британии