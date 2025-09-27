https://ria.ru/20250927/vsu-2044820681.html
Силовики рассказали о потерях ВСУ под Красноармейском
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Девяносто пятая отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ потеряла более 100 боевиков после переброски из Сумской области под Красноармейск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Девяносто пятая отдельная десантно-штурмовая бригада практически уничтожена после переброски из Сумской области под Покровск (украинское название Красноармейска). С момента переброски части подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Сумской области под Покровск бригада потеряла более 100 боевиков "пропавшими без вести". Об этом сообщают родственники военнослужащих на основании данных поисковых групп в соцсетях", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что это только те пропавшие, о которых стало известно благодаря сообщениям о поиске в социальных сетях, не говоря уже о подтвержденном количестве погибших. Ранее собеседник агентства заявлял, что командование бригады фактически отстранено от руководства, а батальоны переданы в распоряжение командирам смежных подразделений. Красноармейск (украинское название - Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам республики и продолжать наступление в Запорожской области.
