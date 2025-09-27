Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 27.09.2025
Силовики рассказали о потерях ВСУ под Красноармейском
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
красноармейск
покровск
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Девяносто пятая отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ потеряла более 100 боевиков после переброски из Сумской области под Красноармейск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Девяносто пятая отдельная десантно-штурмовая бригада практически уничтожена после переброски из Сумской области под Покровск (украинское название Красноармейска). С момента переброски части подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Сумской области под Покровск бригада потеряла более 100 боевиков "пропавшими без вести". Об этом сообщают родственники военнослужащих на основании данных поисковых групп в соцсетях", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что это только те пропавшие, о которых стало известно благодаря сообщениям о поиске в социальных сетях, не говоря уже о подтвержденном количестве погибших. Ранее собеседник агентства заявлял, что командование бригады фактически отстранено от руководства, а батальоны переданы в распоряжение командирам смежных подразделений. Красноармейск (украинское название - Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам республики и продолжать наступление в Запорожской области.
безопасность, сумская область, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Девяносто пятая отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ потеряла более 100 боевиков после переброски из Сумской области под Красноармейск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Девяносто пятая отдельная десантно-штурмовая бригада практически уничтожена после переброски из Сумской области под Покровск (украинское название Красноармейска). С момента переброски части подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Сумской области под Покровск бригада потеряла более 100 боевиков "пропавшими без вести". Об этом сообщают родственники военнослужащих на основании данных поисковых групп в соцсетях", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это только те пропавшие, о которых стало известно благодаря сообщениям о поиске в социальных сетях, не говоря уже о подтвержденном количестве погибших.
Ранее собеседник агентства заявлял, что командование бригады фактически отстранено от руководства, а батальоны переданы в распоряжение командирам смежных подразделений.
Красноармейск (украинское название - Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьКрасноармейскПокровскВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
