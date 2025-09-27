https://ria.ru/20250927/vsu-2044794974.html

ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2025

ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области, обесточено село Васильевка, жертв и пострадавших нет, сообщил глава Каховского... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T16:30:00+03:00

2025-09-27T16:30:00+03:00

2025-09-27T16:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

валерий герасимов

россия

днепр (река)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_3809415be1fd7c8550561eb50689daa4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области, обесточено село Васильевка, жертв и пострадавших нет, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Васильевка. Укронацисты бьют по мирной инфраструктуре. Прилет дрона по электроподстанции. Село обесточено. Масштабы повреждения оборудования выясняются специалистами", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По словам главы округа, жертв и пострадавших нет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсонская область , валерий герасимов, россия, днепр (река)