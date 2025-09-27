Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 27.09.2025
ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области, обесточено село Васильевка, жертв и пострадавших нет, сообщил глава Каховского... РИА Новости, 27.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области, обесточено село Васильевка, жертв и пострадавших нет, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Васильевка. Укронацисты бьют по мирной инфраструктуре. Прилет дрона по электроподстанции. Село обесточено. Масштабы повреждения оборудования выясняются специалистами", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По словам главы округа, жертв и пострадавших нет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области.
ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по электроподстанции в селе Васильевка в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по электроподстанции в Херсонской области, обесточено село Васильевка, жертв и пострадавших нет, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Васильевка. Укронацисты бьют по мирной инфраструктуре. Прилет дрона по электроподстанции. Село обесточено. Масштабы повреждения оборудования выясняются специалистами", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
По словам главы округа, жертв и пострадавших нет.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области.
