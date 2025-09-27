https://ria.ru/20250927/vsu-2044774594.html

ВСУ за сутки обстреляли 41 населенный пункт в Белгородской области

происшествия

БЕЛГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли и атаковали дронами 41 населенный пункт в девяти районах Белгородской области, один человек погиб, еще шесть обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие было выпущено 24 снаряда и зафиксированы атаки 124 дронами, из них 54 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 19 частных домовладениях, трех предприятиях, ангаре, социальном и четырех коммерческих объектах, магазине, сельхозпредприятии и 15 транспортных средствах. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Ржавец совершены атаки 40 БПЛА, из которых 31 подавлен и сбит. В городе Шебекино два человека пострадали в результате удара БПЛА по социальному объекту... Трое мужчин получили ранения при атаках беспилотников на коммерческие объекты в посёлке Маслова Пристань и хуторе Ржавец", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что над Алексеевским округом сбит беспилотник, в Белгородском районе по шести населенным пунктам совершены атаки 12 БПЛА, в больницу обратилась женщина, пострадавшая 22 сентября в Белгороде. По данным главы области, в Борисовском районе три села и хутор Красиво подверглись атакам девяти БПЛА, в Валуйском округе по пяти населенным пунктам нанесены удары 8 БПЛА. В Волоконовском районе три населенных пункта атакованы пятью беспилотниками, в Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье и трем сёлам выпущено три боеприпаса и произведены атаки 15 беспилотников, в результате детонации боеприпаса погиб мирный житель, уточнил губернатор. "В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущен 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 28 БПЛА… В Старооскольском городском округе село Роговатое подверглось атаке 6 беспилотников самолётного типа", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

