Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки обстреляли 41 населенный пункт в Белгородской области - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/vsu-2044774594.html
ВСУ за сутки обстреляли 41 населенный пункт в Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли 41 населенный пункт в Белгородской области - РИА Новости, 27.09.2025
ВСУ за сутки обстреляли 41 населенный пункт в Белгородской области
Украинские войска за минувшие сутки обстреляли и атаковали дронами 41 населенный пункт в девяти районах Белгородской области, один человек погиб, еще шесть... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T12:54:00+03:00
2025-09-27T12:54:00+03:00
происшествия
белгородская область
шебекино
муром
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
БЕЛГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли и атаковали дронами 41 населенный пункт в девяти районах Белгородской области, один человек погиб, еще шесть обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие было выпущено 24 снаряда и зафиксированы атаки 124 дронами, из них 54 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 19 частных домовладениях, трех предприятиях, ангаре, социальном и четырех коммерческих объектах, магазине, сельхозпредприятии и 15 транспортных средствах. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Ржавец совершены атаки 40 БПЛА, из которых 31 подавлен и сбит. В городе Шебекино два человека пострадали в результате удара БПЛА по социальному объекту... Трое мужчин получили ранения при атаках беспилотников на коммерческие объекты в посёлке Маслова Пристань и хуторе Ржавец", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что над Алексеевским округом сбит беспилотник, в Белгородском районе по шести населенным пунктам совершены атаки 12 БПЛА, в больницу обратилась женщина, пострадавшая 22 сентября в Белгороде. По данным главы области, в Борисовском районе три села и хутор Красиво подверглись атакам девяти БПЛА, в Валуйском округе по пяти населенным пунктам нанесены удары 8 БПЛА. В Волоконовском районе три населенных пункта атакованы пятью беспилотниками, в Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье и трем сёлам выпущено три боеприпаса и произведены атаки 15 беспилотников, в результате детонации боеприпаса погиб мирный житель, уточнил губернатор. "В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущен 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 28 БПЛА… В Старооскольском городском округе село Роговатое подверглось атаке 6 беспилотников самолётного типа", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250318/belgorod-2005608072.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
муром
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Муром, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки обстреляли 41 населенный пункт в Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали 41 населенный пункт в девяти районах Белгородской области

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли и атаковали дронами 41 населенный пункт в девяти районах Белгородской области, один человек погиб, еще шесть обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие было выпущено 24 снаряда и зафиксированы атаки 124 дронами, из них 54 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 19 частных домовладениях, трех предприятиях, ангаре, социальном и четырех коммерческих объектах, магазине, сельхозпредприятии и 15 транспортных средствах.
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА поврежден торговый центр
18 марта, 00:15
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Ржавец совершены атаки 40 БПЛА, из которых 31 подавлен и сбит. В городе Шебекино два человека пострадали в результате удара БПЛА по социальному объекту... Трое мужчин получили ранения при атаках беспилотников на коммерческие объекты в посёлке Маслова Пристань и хуторе Ржавец", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Алексеевским округом сбит беспилотник, в Белгородском районе по шести населенным пунктам совершены атаки 12 БПЛА, в больницу обратилась женщина, пострадавшая 22 сентября в Белгороде. По данным главы области, в Борисовском районе три села и хутор Красиво подверглись атакам девяти БПЛА, в Валуйском округе по пяти населенным пунктам нанесены удары 8 БПЛА. В Волоконовском районе три населенных пункта атакованы пятью беспилотниками, в Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье и трем сёлам выпущено три боеприпаса и произведены атаки 15 беспилотников, в результате детонации боеприпаса погиб мирный житель, уточнил губернатор.
"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущен 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 28 БПЛА… В Старооскольском городском округе село Роговатое подверглось атаке 6 беспилотников самолётного типа", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьШебекиноМуромВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала