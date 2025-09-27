https://ria.ru/20250927/vsu-2044751657.html

Войска "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и артиллерийских ударов уничтожили два пункта управления беспилотниками и 120-миллиметровый миномёт противника на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В светлое время суток в районе населенного пункта Берестки операторы БПЛА обнаружили 120-миллиметровый миномёт и пункт управления БПЛА 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате огневого поражения из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" выявленные цели были уничтожены", – говорится в сообщении.

донецкая народная республика

