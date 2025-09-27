Рейтинг@Mail.ru
Войска "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 27.09.2025
09:03 27.09.2025
Войска "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и артиллерийских ударов уничтожили два пункта управления беспилотниками и 120-миллиметровый миномёт противника на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В светлое время суток в районе населенного пункта Берестки операторы БПЛА обнаружили 120-миллиметровый миномёт и пункт управления БПЛА 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате огневого поражения из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" выявленные цели были уничтожены", – говорится в сообщении.
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и артиллерийских ударов уничтожили два пункта управления беспилотниками и 120-миллиметровый миномёт противника на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В светлое время суток в районе населенного пункта Берестки операторы БПЛА обнаружили 120-миллиметровый миномёт и пункт управления БПЛА 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате огневого поражения из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" выявленные цели были уничтожены", – говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала