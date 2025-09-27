https://ria.ru/20250927/vs-2044757774.html

Дроны уничтожили украинскую БМП на Краматорско-Дружковском направлении

Дроны уничтожили украинскую БМП на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 27.09.2025

Дроны уничтожили украинскую БМП на Краматорско-Дружковском направлении

Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты и квадроцикл с живой силой противника на... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T10:08:00+03:00

2025-09-27T10:08:00+03:00

2025-09-27T10:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5df41248633596dcb65c44f1e1cff04f.jpg

ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты и квадроцикл с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе разведки был обнаружен квадроцикл с двумя военнослужащими ВСУ, которые доставляли продукты и боеприпасы на позиции. Координаты передали расчетам FPV-дронов, которые уничтожили технику с живой силой противника, тем самым не позволив доставить груз… Первым попаданием операторы остановили технику противника, вторым – уничтожили её вместе с находившейся внутри живой силой", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия