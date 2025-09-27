https://ria.ru/20250927/vs-2044757774.html
Дроны уничтожили украинскую БМП на Краматорско-Дружковском направлении
2025-09-27T10:08:00+03:00
2025-09-27T10:08:00+03:00
2025-09-27T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты и квадроцикл с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе разведки был обнаружен квадроцикл с двумя военнослужащими ВСУ, которые доставляли продукты и боеприпасы на позиции. Координаты передали расчетам FPV-дронов, которые уничтожили технику с живой силой противника, тем самым не позволив доставить груз… Первым попаданием операторы остановили технику противника, вторым – уничтожили её вместе с находившейся внутри живой силой", – говорится в сообщении.
россия
2025
ru-RU
