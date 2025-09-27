Рейтинг@Mail.ru
Дроны уничтожили украинскую БМП на Краматорско-Дружковском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 27.09.2025 (обновлено: 10:25 27.09.2025)
Дроны уничтожили украинскую БМП на Краматорско-Дружковском направлении
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты и квадроцикл с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе разведки был обнаружен квадроцикл с двумя военнослужащими ВСУ, которые доставляли продукты и боеприпасы на позиции. Координаты передали расчетам FPV-дронов, которые уничтожили технику с живой силой противника, тем самым не позволив доставить груз… Первым попаданием операторы остановили технику противника, вторым – уничтожили её вместе с находившейся внутри живой силой", – говорится в сообщении.
Дроны уничтожили украинскую БМП на Краматорско-Дружковском направлении

Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты и квадроцикл с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе разведки был обнаружен квадроцикл с двумя военнослужащими ВСУ, которые доставляли продукты и боеприпасы на позиции. Координаты передали расчетам FPV-дронов, которые уничтожили технику с живой силой противника, тем самым не позволив доставить груз… Первым попаданием операторы остановили технику противника, вторым – уничтожили её вместе с находившейся внутри живой силой", – говорится в сообщении.
