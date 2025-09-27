https://ria.ru/20250927/vpp-2044837626.html
За дрон в аэропорту под Амстердамом могли принять воздушный шар
За дрон в аэропорту под Амстердамом могли принять воздушный шар - РИА Новости, 27.09.2025
За дрон в аэропорту под Амстердамом могли принять воздушный шар
Причиной закрытия одной из взлетно-посадочных полос в аэропорту Схипхол под Амстердамом мог стать воздушный шар, а не дрон, как предполагалось ранее, передает... РИА Новости, 27.09.2025
ГААГА, 27 сен - РИА Новости. Причиной закрытия одной из взлетно-посадочных полос в аэропорту Схипхол под Амстердамом мог стать воздушный шар, а не дрон, как предполагалось ранее, передает телерадиовещательная корпорация NOS со ссылкой на Королевскую военную полицию Нидерландов. В субботу одна взлетно-посадочная полоса в аэропорту Схипхол под Амстердамом была закрыта в течение 45 минут из-за предполагаемого дрона. В связи с инцидентом рейсы были перенаправлены на соседнюю полосу. "Королевская военная полиция Нидерландов около 19.00 (20.00 мск - ред.) сообщила после расследования, что это, скорее всего, был не дрон, поскольку на радарных снимках он не был обнаружен. Теперь есть подозрение, что это был воздушный шар", - сообщил телеканал. Ранее в субботу военная полиция сообщила, что около 12.10 в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов, которые видели в аэропорту Схипхол якобы дрон на высоте около 150 метров.
