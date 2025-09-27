https://ria.ru/20250927/vpp-2044837626.html

За дрон в аэропорту под Амстердамом могли принять воздушный шар

За дрон в аэропорту под Амстердамом могли принять воздушный шар - РИА Новости, 27.09.2025

За дрон в аэропорту под Амстердамом могли принять воздушный шар

Причиной закрытия одной из взлетно-посадочных полос в аэропорту Схипхол под Амстердамом мог стать воздушный шар, а не дрон, как предполагалось ранее, передает... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T22:59:00+03:00

2025-09-27T22:59:00+03:00

2025-09-27T22:59:00+03:00

в мире

амстердам

нидерланды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/79/1531047909_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_fb79d35ee89137ea9eb59242db8e130f.jpg

ГААГА, 27 сен - РИА Новости. Причиной закрытия одной из взлетно-посадочных полос в аэропорту Схипхол под Амстердамом мог стать воздушный шар, а не дрон, как предполагалось ранее, передает телерадиовещательная корпорация NOS со ссылкой на Королевскую военную полицию Нидерландов. В субботу одна взлетно-посадочная полоса в аэропорту Схипхол под Амстердамом была закрыта в течение 45 минут из-за предполагаемого дрона. В связи с инцидентом рейсы были перенаправлены на соседнюю полосу. "Королевская военная полиция Нидерландов около 19.00 (20.00 мск - ред.) сообщила после расследования, что это, скорее всего, был не дрон, поскольку на радарных снимках он не был обнаружен. Теперь есть подозрение, что это был воздушный шар", - сообщил телеканал. Ранее в субботу военная полиция сообщила, что около 12.10 в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов, которые видели в аэропорту Схипхол якобы дрон на высоте около 150 метров.

https://ria.ru/20250923/bpla-2043673513.html

амстердам

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, амстердам, нидерланды