За дрон в аэропорту под Амстердамом могли принять воздушный шар - РИА Новости, 27.09.2025
22:59 27.09.2025
За дрон в аэропорту под Амстердамом могли принять воздушный шар
в мире
амстердам
нидерланды
ГААГА, 27 сен - РИА Новости. Причиной закрытия одной из взлетно-посадочных полос в аэропорту Схипхол под Амстердамом мог стать воздушный шар, а не дрон, как предполагалось ранее, передает телерадиовещательная корпорация NOS со ссылкой на Королевскую военную полицию Нидерландов. В субботу одна взлетно-посадочная полоса в аэропорту Схипхол под Амстердамом была закрыта в течение 45 минут из-за предполагаемого дрона. В связи с инцидентом рейсы были перенаправлены на соседнюю полосу. "Королевская военная полиция Нидерландов около 19.00 (20.00 мск - ред.) сообщила после расследования, что это, скорее всего, был не дрон, поскольку на радарных снимках он не был обнаружен. Теперь есть подозрение, что это был воздушный шар", - сообщил телеканал. Ранее в субботу военная полиция сообщила, что около 12.10 в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов, которые видели в аэропорту Схипхол якобы дрон на высоте около 150 метров.
амстердам
нидерланды
в мире, амстердам, нидерланды
В мире, Амстердам, Нидерланды
За дрон в аэропорту под Амстердамом могли принять воздушный шар

NOS: причиной закрытия ВПП в аэропорту Схипхол мог стать воздушный шар

CC BY-SA 3.0 / Cjh1452000 / Амстердамский аэропорт Схипхол
Амстердамский аэропорт Схипхол - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
CC BY-SA 3.0 / Cjh1452000 /
Амстердамский аэропорт Схипхол. Архивное фото
ГААГА, 27 сен - РИА Новости. Причиной закрытия одной из взлетно-посадочных полос в аэропорту Схипхол под Амстердамом мог стать воздушный шар, а не дрон, как предполагалось ранее, передает телерадиовещательная корпорация NOS со ссылкой на Королевскую военную полицию Нидерландов.
В субботу одна взлетно-посадочная полоса в аэропорту Схипхол под Амстердамом была закрыта в течение 45 минут из-за предполагаемого дрона. В связи с инцидентом рейсы были перенаправлены на соседнюю полосу.
"Королевская военная полиция Нидерландов около 19.00 (20.00 мск - ред.) сообщила после расследования, что это, скорее всего, был не дрон, поскольку на радарных снимках он не был обнаружен. Теперь есть подозрение, что это был воздушный шар", - сообщил телеканал.
Ранее в субботу военная полиция сообщила, что около 12.10 в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов, которые видели в аэропорту Схипхол якобы дрон на высоте около 150 метров.
Полиция в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Датская полиция прокомментировала инцидент с БПЛА у аэропорта Копенгагена
23 сентября, 09:39
 
