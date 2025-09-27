Рейтинг@Mail.ru
Российские войска продвинулись к трем запорожским селам, рассказал Рогов
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 27.09.2025
Российские войска продвинулись к трем запорожским селам, рассказал Рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Российские войска продвинулись к трем селам на северо-востоке Запорожской области, освобождено около 9 квадратных километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись западнее Ольговского и Новоивановки по направлению к селам Нововасилевское, Новониколаевка и Охотничье. Освобождено около 9 квадратных километров", - сказал Рогов. Минобороны РФ 15 сентября сообщало, что в ходе активного наступления военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области. Об освобождении Новоивановки российское оборонное ведомство сообщило 19 сентября.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Российские войска продвинулись к трем селам на северо-востоке Запорожской области, освобождено около 9 квадратных километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска продвинулись западнее Ольговского и Новоивановки по направлению к селам Нововасилевское, Новониколаевка и Охотничье. Освобождено около 9 квадратных километров", - сказал Рогов.
Минобороны РФ 15 сентября сообщало, что в ходе активного наступления военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области. Об освобождении Новоивановки российское оборонное ведомство сообщило 19 сентября.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
