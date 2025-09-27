https://ria.ru/20250927/vojska-2044791995.html

Российские войска продвинулись к трем запорожским селам, рассказал Рогов

2025-09-27T16:01:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Российские войска продвинулись к трем селам на северо-востоке Запорожской области, освобождено около 9 квадратных километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись западнее Ольговского и Новоивановки по направлению к селам Нововасилевское, Новониколаевка и Охотничье. Освобождено около 9 квадратных километров", - сказал Рогов. Минобороны РФ 15 сентября сообщало, что в ходе активного наступления военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области. Об освобождении Новоивановки российское оборонное ведомство сообщило 19 сентября.

