Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Звановкой в ДНР - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/voennye-2044767758.html
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Звановкой в ДНР
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Звановкой в ДНР - РИА Новости, 27.09.2025
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Звановкой в ДНР
Артиллерийские расчёты "Южной" группировки войск при поддержке операторов беспилотников уничтожили миномёт и укрытие с живой силой противника в районе... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T12:04:00+03:00
2025-09-27T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_620a678f3e3dd1ebe066ad69c0a8c8b7.jpg
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Артиллерийские расчёты "Южной" группировки войск при поддержке операторов беспилотников уничтожили миномёт и укрытие с живой силой противника в районе населённого пункта Звановка, сообщили в Минобороны России. "В ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений "Южной" группировки войск в районе н.п. Звановка операторами БпЛА было обнаружено укрытие живой силы противника, вблизи которого располагался миномет. Точными ударами артиллерии и ударных дронов миномет с живой силой противника был уничтожен", – говорится в сообщении. Там отметили, что артиллерия и БпЛА "Южной" группировки продолжают наносить удары по огневым средствам и живой силе противника на переднем крае, осложняя работу украинских подразделений.
https://ria.ru/20250927/kupyansk-2044762860.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_08c9630307b25463e57454099ec9de7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Звановкой в ДНР

ВС РФ уничтожили миномет и укрытие с живой силой ВСУ под Звановкой в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Артиллерийские расчёты "Южной" группировки войск при поддержке операторов беспилотников уничтожили миномёт и укрытие с живой силой противника в районе населённого пункта Звановка, сообщили в Минобороны России.
"В ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений "Южной" группировки войск в районе н.п. Звановка операторами БпЛА было обнаружено укрытие живой силы противника, вблизи которого располагался миномет. Точными ударами артиллерии и ударных дронов миномет с живой силой противника был уничтожен", – говорится в сообщении.
Там отметили, что артиллерия и БпЛА "Южной" группировки продолжают наносить удары по огневым средствам и живой силе противника на переднем крае, осложняя работу украинских подразделений.
Многокилометровая линия обороны ВСУ вблизи Купянска - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Операторы БПЛА показали линию обороны ВСУ вблизи Купянска
11:20
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала