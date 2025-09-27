https://ria.ru/20250927/voennye-2044767758.html

ВС России уничтожили миномет ВСУ под Звановкой в ДНР

ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Артиллерийские расчёты "Южной" группировки войск при поддержке операторов беспилотников уничтожили миномёт и укрытие с живой силой противника в районе населённого пункта Звановка, сообщили в Минобороны России. "В ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений "Южной" группировки войск в районе н.п. Звановка операторами БпЛА было обнаружено укрытие живой силы противника, вблизи которого располагался миномет. Точными ударами артиллерии и ударных дронов миномет с живой силой противника был уничтожен", – говорится в сообщении. Там отметили, что артиллерия и БпЛА "Южной" группировки продолжают наносить удары по огневым средствам и живой силе противника на переднем крае, осложняя работу украинских подразделений.

