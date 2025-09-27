https://ria.ru/20250927/voditel-2044764148.html
В Магаданской области водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от ГАИ
В Магаданской области водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от ГАИ - РИА Новости, 27.09.2025
В Магаданской области водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от ГАИ
Полицейские в Магаданской области задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от погони, но попал в ДТП с автомобилем ДПС, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T11:35:00+03:00
2025-09-27T11:35:00+03:00
2025-09-27T11:36:00+03:00
происшествия
магаданская область
магадан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg
МАГАДАН, 27 сен - РИА Новости. Полицейские в Магаданской области задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от погони, но попал в ДТП с автомобилем ДПС, сообщает Госавтоинспекция региона. "Ночью в Магадане 45-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 проигнорировал законное требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение. В ходе продолжительного преследования, в районе 1974-го километра автодороги "Колыма" водитель внедорожника совершил столкновение с автомобилем ДПС, потерял управление и наехал на световую опору с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель Toyota получил незначительные травмы. Повреждены оба автомобиля. "В ходе преследования нарушитель неоднократно совершал проезд на красный сигнал светофора, а также выезд на встречную полосу движения. Кроме того, после его задержания установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения… В настоящее время нарушитель помещен в изолятор временного содержания", - дополняет Госавтоинспекция региона. Уточняется, что в отношении водителя джипа возбуждено административное дело за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
https://ria.ru/20250926/dtp-2044547377.html
магаданская область
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_b2d8d9e94de5aebd9025f1c9ac9f385c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магаданская область, магадан
Происшествия, Магаданская область, Магадан
В Магаданской области водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от ГАИ
В Магаданской области пьяный водитель пытался скрыться от погони и попал в ДТП
МАГАДАН, 27 сен - РИА Новости. Полицейские в Магаданской области задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от погони, но попал в ДТП с автомобилем ДПС, сообщает Госавтоинспекция региона.
"Ночью в Магадане
45-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 проигнорировал законное требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение. В ходе продолжительного преследования, в районе 1974-го километра автодороги "Колыма" водитель внедорожника совершил столкновение с автомобилем ДПС, потерял управление и наехал на световую опору с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель Toyota получил незначительные травмы. Повреждены оба автомобиля.
"В ходе преследования нарушитель неоднократно совершал проезд на красный сигнал светофора, а также выезд на встречную полосу движения. Кроме того, после его задержания установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения… В настоящее время нарушитель помещен в изолятор временного содержания", - дополняет Госавтоинспекция региона.
Уточняется, что в отношении водителя джипа возбуждено административное дело за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.