Рейтинг@Mail.ru
В Магаданской области водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от ГАИ - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 27.09.2025 (обновлено: 11:36 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/voditel-2044764148.html
В Магаданской области водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от ГАИ
В Магаданской области водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от ГАИ - РИА Новости, 27.09.2025
В Магаданской области водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от ГАИ
Полицейские в Магаданской области задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от погони, но попал в ДТП с автомобилем ДПС, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T11:35:00+03:00
2025-09-27T11:36:00+03:00
происшествия
магаданская область
магадан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg
МАГАДАН, 27 сен - РИА Новости. Полицейские в Магаданской области задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от погони, но попал в ДТП с автомобилем ДПС, сообщает Госавтоинспекция региона. "Ночью в Магадане 45-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 проигнорировал законное требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение. В ходе продолжительного преследования, в районе 1974-го километра автодороги "Колыма" водитель внедорожника совершил столкновение с автомобилем ДПС, потерял управление и наехал на световую опору с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель Toyota получил незначительные травмы. Повреждены оба автомобиля. "В ходе преследования нарушитель неоднократно совершал проезд на красный сигнал светофора, а также выезд на встречную полосу движения. Кроме того, после его задержания установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения… В настоящее время нарушитель помещен в изолятор временного содержания", - дополняет Госавтоинспекция региона. Уточняется, что в отношении водителя джипа возбуждено административное дело за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
https://ria.ru/20250926/dtp-2044547377.html
магаданская область
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_b2d8d9e94de5aebd9025f1c9ac9f385c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магаданская область, магадан
Происшествия, Магаданская область, Магадан
В Магаданской области водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от ГАИ

В Магаданской области пьяный водитель пытался скрыться от погони и попал в ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 27 сен - РИА Новости. Полицейские в Магаданской области задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от погони, но попал в ДТП с автомобилем ДПС, сообщает Госавтоинспекция региона.
"Ночью в Магадане 45-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 проигнорировал законное требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение. В ходе продолжительного преследования, в районе 1974-го километра автодороги "Колыма" водитель внедорожника совершил столкновение с автомобилем ДПС, потерял управление и наехал на световую опору с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель Toyota получил незначительные травмы. Повреждены оба автомобиля.
"В ходе преследования нарушитель неоднократно совершал проезд на красный сигнал светофора, а также выезд на встречную полосу движения. Кроме того, после его задержания установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения… В настоящее время нарушитель помещен в изолятор временного содержания", - дополняет Госавтоинспекция региона.
Уточняется, что в отношении водителя джипа возбуждено административное дело за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
На месте ДТП с участием автомобилем скорой помощи в Ростовской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Ростовской области скорая попала в ДТП, есть погибшие и раненые
Вчера, 13:11
 
ПроисшествияМагаданская областьМагадан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала