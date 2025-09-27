https://ria.ru/20250927/voditel-2044764148.html

В Магаданской области водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от ГАИ

В Магаданской области водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от ГАИ - РИА Новости, 27.09.2025

В Магаданской области водитель попал в ДТП, пытаясь скрыться от ГАИ

Полицейские в Магаданской области задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от погони, но попал в ДТП с автомобилем ДПС, сообщает Госавтоинспекция

МАГАДАН, 27 сен - РИА Новости. Полицейские в Магаданской области задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от погони, но попал в ДТП с автомобилем ДПС, сообщает Госавтоинспекция региона. "Ночью в Магадане 45-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 проигнорировал законное требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение. В ходе продолжительного преследования, в районе 1974-го километра автодороги "Колыма" водитель внедорожника совершил столкновение с автомобилем ДПС, потерял управление и наехал на световую опору с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель Toyota получил незначительные травмы. Повреждены оба автомобиля. "В ходе преследования нарушитель неоднократно совершал проезд на красный сигнал светофора, а также выезд на встречную полосу движения. Кроме того, после его задержания установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения… В настоящее время нарушитель помещен в изолятор временного содержания", - дополняет Госавтоинспекция региона. Уточняется, что в отношении водителя джипа возбуждено административное дело за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

магаданская область

магадан

2025

Новости

