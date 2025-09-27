Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о задержке семи авиарейсов в Вильнюсе из-за БПЛА
15:39 27.09.2025
СМИ сообщили о задержке семи авиарейсов в Вильнюсе из-за БПЛА
СМИ сообщили о задержке семи авиарейсов в Вильнюсе из-за БПЛА
в мире
дания
копенгаген
россия
метте фредериксен
нато
владимир барбин
дмитрий песков
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Вильнюсском международном аэропорту задержали семь авиарейсов из-за беспилотников, сообщает Etaplius со ссылкой на поставщика услуг по обслуживанию воздушного движения Oro Navigacija."Это не первый случай, когда гражданские беспилотники нарушают работу аэропорта", — говорится в заявлении компании.Отмечается, что рядом с воздушной гаванью заметили три беспилотника, из-за чего пришлось отложить четыре взлета и три прибытия самолетов.Подчеркивается, что похожий инцидент ранее произошел 9 и 11 сентября.События в ДанииНа минувшей неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, но пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру королевства за все время.Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что подозрения, которые высказывали СМИ в адрес Москвы, абсолютно безосновательны, поскольку она не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
дания
копенгаген
россия
в мире, дания, копенгаген, россия, метте фредериксен, нато, владимир барбин, дмитрий песков
В мире, Дания, Копенгаген, Россия, Метте Фредериксен, НАТО, Владимир Барбин, Дмитрий Песков
© iStock.com / Marina113Международный аэропорт Вильнюса в Литве
© iStock.com / Marina113
Международный аэропорт Вильнюса в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Вильнюсском международном аэропорту задержали семь авиарейсов из-за беспилотников, сообщает Etaplius со ссылкой на поставщика услуг по обслуживанию воздушного движения Oro Navigacija.
"Это не первый случай, когда гражданские беспилотники нарушают работу аэропорта", — говорится в заявлении компании.
Отмечается, что рядом с воздушной гаванью заметили три беспилотника, из-за чего пришлось отложить четыре взлета и три прибытия самолетов.
Подчеркивается, что похожий инцидент ранее произошел 9 и 11 сентября.

События в Дании

На минувшей неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, но пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру королевства за все время.
Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что подозрения, которые высказывали СМИ в адрес Москвы, абсолютно безосновательны, поскольку она не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
В миреДанияКопенгагенРоссияМетте ФредериксенНАТОВладимир БарбинДмитрий Песков
 
 
