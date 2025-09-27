https://ria.ru/20250927/vilfand-2044729702.html

Россиян предупредили о заморозках в ближайшие дни

Россиян предупредили о заморозках в ближайшие дни - РИА Новости, 27.09.2025

Россиян предупредили о заморозках в ближайшие дни

На большей части территории России в ближайшие дни прогнозируется температура ниже нормы, в ряде регионов резко похолодает на 15-20 градусов, ночные заморозки... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На большей части территории России в ближайшие дни прогнозируется температура ниже нормы, в ряде регионов резко похолодает на 15-20 градусов, ночные заморозки ожидаются даже на юге, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На большей части (территории - ред.) России ниже нормы будет температура в ближайшие дни. Холодная погода распространяется с запада на восток. Связано это с тем, что воздушные массы практически по всей территории страны, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера... Постепенное по пространству, но резкое понижение температуры на 15-20 градусов", - сказал РИА Новости Вильфанд. Он отметил, что на европейской территории России заморозки станут "типичным явлением", причем не только в Северо-Западном федеральном округе. "В центре Европейской России: и в Московской, и в сопредельных областях, и даже на юге Центрального федерального округа - в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской областях заморозки минус 2 - минус 3 градуса уже в ближайшие дни", - добавил метеоролог. Также, по его словам, заморозки прогнозируются в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Ставропольском крае. Кроме того, до минус 5 температура будет опускаться в Поволжье, до минус 6 - на Урале и юге Сибири. "Только один регион, где сохраняется длительная тёплая погода, - это Приморский край и юг Хабаровского края, там температура выше 20 градусов", - добавил Вильфанд.

