Рейтинг@Mail.ru
Сийярто прокомментировал атаку беспилотника на станцию "Дружбы" в Чувашии - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 27.09.2025 (обновлено: 20:25 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/vengriya-2044820867.html
Сийярто прокомментировал атаку беспилотника на станцию "Дружбы" в Чувашии
Сийярто прокомментировал атаку беспилотника на станцию "Дружбы" в Чувашии - РИА Новости, 27.09.2025
Сийярто прокомментировал атаку беспилотника на станцию "Дружбы" в Чувашии
Атака беспилотника на нефтеперекачивающую станцию в Чувашии не повлияла на поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, они осуществляются непрерывно,... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T20:08:00+03:00
2025-09-27T20:25:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
владимир зеленский
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Атака беспилотника на нефтеперекачивающую станцию в Чувашии не повлияла на поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, они осуществляются непрерывно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Глава Чувашии Олег Николаев заявил в субботу, что БПЛА нанес удар по нефтеперекачивающей станции в республике, пострадавших нет, целостность объекта не нарушена, ущерб незначительный."Атака на нефтепровод "Дружба" не повлияло на поставки в Венгрию, и нефтеснабжение нашей страны осуществляется непрерывно", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся 28 августа в тестовом режиме и не в полном объеме.Позднее Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, на территорию Шенгенской зоны командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Зеленского.Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250927/horvatija-2044778333.html
https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044655954.html
венгрия
украина
будапешт
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, будапешт, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, нато, словакия, олег николаев (политик), вооруженные силы украины, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО, Словакия, Олег Николаев (политик), Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия
Сийярто прокомментировал атаку беспилотника на станцию "Дружбы" в Чувашии

Сийярто: атака на станцию "Дружбы" в Чувашии не повлияла на поставки в Венгрию

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Атака беспилотника на нефтеперекачивающую станцию в Чувашии не повлияла на поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, они осуществляются непрерывно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Глава Чувашии Олег Николаев заявил в субботу, что БПЛА нанес удар по нефтеперекачивающей станции в республике, пострадавших нет, целостность объекта не нарушена, ущерб незначительный.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Хорватия хочет нажиться на поставках нефти в Венгрию, заявил Сийярто
Вчера, 13:44
"Атака на нефтепровод "Дружба" не повлияло на поставки в Венгрию, и нефтеснабжение нашей страны осуществляется непрерывно", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся 28 августа в тестовом режиме и не в полном объеме.
Позднее Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, на территорию Шенгенской зоны командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.
Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Зеленского.
Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Сийярто обвинил Зеленского в хунгарофобии
26 сентября, 17:50
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзНАТОСловакияОлег Николаев (политик)Вооруженные силы УкраиныЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала