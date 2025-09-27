https://ria.ru/20250927/venesuela-2044748644.html

Венесуэла надеется избежать конфликта в Карибском заливе, заявил постпред

ЖЕНЕВА, 27 сен — РИА Новости. Венесуэла намерена задействовать все дипломатические пути, чтобы избежать военного столкновения в Карибском заливе, заявил РИА Новости постоянный представитель Венесуэлы при ООН в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз. "Первое – это дипломатические усилия, как указал президент (Венесуэлы Николас - ред.) Мадуро, чтобы убедить все стороны избежать военного столкновения. Мы пытаемся нивелировать вопрос военной эскалации и избежать любого инцидента, который мог бы привести к вооруженному конфликту. На данный момент мы прилагаем все дипломатические усилия", - сказал он. Дипломат сообщил, что Мадуро направил генсеку ООН Антониу Гуттерешу и главам других международных организаций письмо, а также написал президенту США Дональду Трампу, "объясняя ошибочность его мотивов". Венесуэла, по словам дипломата, пока раздумывает над выдвижением проекта резолюции на Генассамблее ООН с осуждением военных действий США в Карибском море. "На данный момент мы оцениваем ситуацию и пытаемся разрушить этот ложный нарратив о наркоторговле, который используется США. Поэтому на данный момент все ещё обдумываем вопрос выдвижения резолюции в ООН", - сказал он. При этом он подчеркнул, что необходимость сохранить мир в Карибском регионе должна стать одним из приоритетов работы Генассамблеи ООН в этом году. По его словам, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в ходе выступления на Генассамблее ООН, которое состоится в субботу, предупредит весь мир о том, что происходит, "чтобы показать, что то, что происходит в Карибском бассейне, неоправданно". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.

