Венесуэла надеется избежать конфликта в Карибском заливе, заявил постпред - РИА Новости, 27.09.2025
08:22 27.09.2025
Венесуэла надеется избежать конфликта в Карибском заливе, заявил постпред
в мире
венесуэла
сша
женева (город)
дональд трамп
антониу гуттереш
оон
генеральная ассамблея оон
ЖЕНЕВА, 27 сен — РИА Новости. Венесуэла намерена задействовать все дипломатические пути, чтобы избежать военного столкновения в Карибском заливе, заявил РИА Новости постоянный представитель Венесуэлы при ООН в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз. "Первое – это дипломатические усилия, как указал президент (Венесуэлы Николас - ред.) Мадуро, чтобы убедить все стороны избежать военного столкновения. Мы пытаемся нивелировать вопрос военной эскалации и избежать любого инцидента, который мог бы привести к вооруженному конфликту. На данный момент мы прилагаем все дипломатические усилия", - сказал он. Дипломат сообщил, что Мадуро направил генсеку ООН Антониу Гуттерешу и главам других международных организаций письмо, а также написал президенту США Дональду Трампу, "объясняя ошибочность его мотивов". Венесуэла, по словам дипломата, пока раздумывает над выдвижением проекта резолюции на Генассамблее ООН с осуждением военных действий США в Карибском море. "На данный момент мы оцениваем ситуацию и пытаемся разрушить этот ложный нарратив о наркоторговле, который используется США. Поэтому на данный момент все ещё обдумываем вопрос выдвижения резолюции в ООН", - сказал он. При этом он подчеркнул, что необходимость сохранить мир в Карибском регионе должна стать одним из приоритетов работы Генассамблеи ООН в этом году. По его словам, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в ходе выступления на Генассамблее ООН, которое состоится в субботу, предупредит весь мир о том, что происходит, "чтобы показать, что то, что происходит в Карибском бассейне, неоправданно". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
венесуэла
сша
женева (город)
Венесуэла надеется избежать конфликта в Карибском заливе, заявил постпред

© РИА Новости / Карлос Эррера | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 сен — РИА Новости. Венесуэла намерена задействовать все дипломатические пути, чтобы избежать военного столкновения в Карибском заливе, заявил РИА Новости постоянный представитель Венесуэлы при ООН в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз.
"Первое – это дипломатические усилия, как указал президент (Венесуэлы Николас - ред.) Мадуро, чтобы убедить все стороны избежать военного столкновения. Мы пытаемся нивелировать вопрос военной эскалации и избежать любого инцидента, который мог бы привести к вооруженному конфликту. На данный момент мы прилагаем все дипломатические усилия", - сказал он.
Дипломат сообщил, что Мадуро направил генсеку ООН Антониу Гуттерешу и главам других международных организаций письмо, а также написал президенту США Дональду Трампу, "объясняя ошибочность его мотивов".
Венесуэла, по словам дипломата, пока раздумывает над выдвижением проекта резолюции на Генассамблее ООН с осуждением военных действий США в Карибском море.
"На данный момент мы оцениваем ситуацию и пытаемся разрушить этот ложный нарратив о наркоторговле, который используется США. Поэтому на данный момент все ещё обдумываем вопрос выдвижения резолюции в ООН", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что необходимость сохранить мир в Карибском регионе должна стать одним из приоритетов работы Генассамблеи ООН в этом году.
По его словам, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в ходе выступления на Генассамблее ООН, которое состоится в субботу, предупредит весь мир о том, что происходит, "чтобы показать, что то, что происходит в Карибском бассейне, неоправданно".
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
