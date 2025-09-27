https://ria.ru/20250927/venesuela-2044737437.html

В Венесуэле прокомментировали действия США в Карибском заливе

ЖЕНЕВА, 27 сен - РИА Новости. Действия США в Карибском заливе под предлогом борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы преследует цель сменить политический курс в стране, заявил РИА Новости постоянный представитель Венесуэлы при ООН в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз. "Мы видим, что это преследует ту же цель, что и санкции: спровоцировать смену политического курса", - сказал он. По словам дипломата, используемый США аргумент о борьбе с наркотрафиком и заявления о том, что Венесуэла наводняет США наркотиками, опровергаются статистикой. "Это как аргумент об оружии массового поражения в Ираке (для оправдания вторжения в страну). Все отчеты ООН о наркотиках с 1999 года показывают, что в Венесуэле нет картелей, нет отмывания денег и ее не считают страной с чрезмерным употреблением наркотиков. Лишь 5% всех наркотиков, попадающих в США, попадают туда через Карибский залив, а 87% идет через Тихий океан. Но мы не видим, чтобы ради борьбы с этими 87% атаковались судна в Тихом океане", - указал он. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона. В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.

