https://ria.ru/20250927/velikobritaniya-2044742279.html

Келин прокомментировал признание Палестины Британией

Келин прокомментировал признание Палестины Британией - РИА Новости, 27.09.2025

Келин прокомментировал признание Палестины Британией

Признание Великобританией государственности Палестины является не только давно назревшим шагом, но и попыткой правительства лейбористов заработать голоса части... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T06:33:00+03:00

2025-09-27T06:33:00+03:00

2025-09-27T06:33:00+03:00

в мире

палестина

великобритания

лондон

андрей келин

оон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822087_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_26369bd8a2f4873232905327d0fa8835.jpg

ЛОНДОН, 27 сен - РИА Новости. Признание Великобританией государственности Палестины является не только давно назревшим шагом, но и попыткой правительства лейбористов заработать голоса части электората, такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол России в Лондоне Андрей Келин. "Палестину признали уже свыше 140 стран. Это символический жест, на который пошли, в частности, Британия, Австралия, Канада и Франция. Помимо прочего, речь о попытке польстить той части электората, которая поддерживает Палестину, и заработать на этом дополнительные голоса избирателей", - сказал посол. В понедельник министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в ходе международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН, посвященной мирному палестино-израильскому урегулированию и реализации урегулирования на принципах двух государств, подтвердила "историческое решение" Лондона признать Палестину. Министр подчеркнула, что у движения ХАМАС не может быть никакой роли в управлении Палестиной, а также призвала к прекращению огня, немедленному освобождению всех заложников и возобновлению поставок гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20250927/zelandija-2044736069.html

https://ria.ru/20250925/palestina-2044447058.html

палестина

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, великобритания, лондон, андрей келин, оон, хамас