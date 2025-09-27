Рейтинг@Mail.ru
Келин прокомментировал признание Палестины Британией - РИА Новости, 27.09.2025
06:33 27.09.2025
Келин прокомментировал признание Палестины Британией
Келин прокомментировал признание Палестины Британией - РИА Новости, 27.09.2025
Келин прокомментировал признание Палестины Британией
Признание Великобританией государственности Палестины является не только давно назревшим шагом, но и попыткой правительства лейбористов заработать голоса части... РИА Новости, 27.09.2025
в мире
палестина
великобритания
лондон
андрей келин
оон
хамас
ЛОНДОН, 27 сен - РИА Новости. Признание Великобританией государственности Палестины является не только давно назревшим шагом, но и попыткой правительства лейбористов заработать голоса части электората, такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол России в Лондоне Андрей Келин. "Палестину признали уже свыше 140 стран. Это символический жест, на который пошли, в частности, Британия, Австралия, Канада и Франция. Помимо прочего, речь о попытке польстить той части электората, которая поддерживает Палестину, и заработать на этом дополнительные голоса избирателей", - сказал посол. В понедельник министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в ходе международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН, посвященной мирному палестино-израильскому урегулированию и реализации урегулирования на принципах двух государств, подтвердила "историческое решение" Лондона признать Палестину. Министр подчеркнула, что у движения ХАМАС не может быть никакой роли в управлении Палестиной, а также призвала к прекращению огня, немедленному освобождению всех заложников и возобновлению поставок гуманитарной помощи.
палестина
великобритания
лондон
Келин прокомментировал признание Палестины Британией

ЛОНДОН, 27 сен - РИА Новости. Признание Великобританией государственности Палестины является не только давно назревшим шагом, но и попыткой правительства лейбористов заработать голоса части электората, такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Палестину признали уже свыше 140 стран. Это символический жест, на который пошли, в частности, Британия, Австралия, Канада и Франция. Помимо прочего, речь о попытке польстить той части электората, которая поддерживает Палестину, и заработать на этом дополнительные голоса избирателей", - сказал посол.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в ходе международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН, посвященной мирному палестино-израильскому урегулированию и реализации урегулирования на принципах двух государств, подтвердила "историческое решение" Лондона признать Палестину.
Министр подчеркнула, что у движения ХАМАС не может быть никакой роли в управлении Палестиной, а также призвала к прекращению огня, немедленному освобождению всех заложников и возобновлению поставок гуманитарной помощи.
