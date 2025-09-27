https://ria.ru/20250927/urozhenets-2044738974.html

Уроженец Бурятии, водрузивший флаг над Суджей, удостоен звезды Героя России

Младший лейтенант из Бурятии Тимур Соктоев, водрузивший флаг над освобожденной Суджей, получил звезду Героя России, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 27.09.2025

УЛАН-УДЭ, 27 сен — РИА Новости. Младший лейтенант из Бурятии Тимур Соктоев, водрузивший флаг над освобожденной Суджей, получил звезду Героя России, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Рады за нашего земляка! Соктоев Тимур Алдарович удостоен высшей награды — звезды Героя России! Замкомандира 1-й штурмовой роты, младший лейтенант Тимур исполняет воинский долг с первых дней спецоперации", — написал он в своем Telegram-канале. Соктоев установил флаги ВДВ и России над городом 11 марта вместе с Рустамом Мусаяковым. По словам Цыденова, легендарная операция по освобождению Суджи вписана в мировую военную летопись.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.С начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов. О полном освобождении региона доложил Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля.Президент отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.Как подчеркивал в конце августа Герасимов, создание зоны безопасности идет успешно, в Сумской области под контроль группировки "Север" перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.

