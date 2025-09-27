Украинцы распродают в интернете эстонские сухпайки
Украинцы распродают эстонские сухпайки, поставленные в качестве помощи
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Эстонии, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
На украинском сайте объявлений предлагают купить эстонские сухпайки. Большинство таких продуктовых наборов произведено компанией OÜ Kommivabrik. Также на упаковке есть маркировка Центра оборонных инвестиций Эстонии.
В меню одного из таких сухпайков входят: плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик, зелёный чай,
Многие продавцы предлагают иностранные сухпайки стран НАТО в "ассортименте" и в разных вариантах комплектации.
Ранее РИА Новости сообщало, что украинцы распродают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь, включая каски, форму и сухпайки, предоставленные Украине странами НАТО.
