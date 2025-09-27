Рейтинг@Mail.ru
Украинцы распродают в интернете эстонские сухпайки - РИА Новости, 27.09.2025
03:46 27.09.2025
Украинцы распродают в интернете эстонские сухпайки
Украинцы распродают в интернете эстонские сухпайки - РИА Новости, 27.09.2025
Украинцы распродают в интернете эстонские сухпайки
Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Эстонии, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Эстонии, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей. На украинском сайте объявлений предлагают купить эстонские сухпайки. Большинство таких продуктовых наборов произведено компанией OÜ Kommivabrik. Также на упаковке есть маркировка Центра оборонных инвестиций Эстонии. В меню одного из таких сухпайков входят: плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик, зелёный чай, Многие продавцы предлагают иностранные сухпайки стран НАТО в "ассортименте" и в разных вариантах комплектации. Ранее РИА Новости сообщало, что украинцы распродают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь, включая каски, форму и сухпайки, предоставленные Украине странами НАТО.
Украинцы распродают в интернете эстонские сухпайки

Украинцы распродают эстонские сухпайки, поставленные в качестве помощи

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Эстонии, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
На украинском сайте объявлений предлагают купить эстонские сухпайки. Большинство таких продуктовых наборов произведено компанией OÜ Kommivabrik. Также на упаковке есть маркировка Центра оборонных инвестиций Эстонии.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Украинцы продают в интернете учебные пособия НАТО для ВСУ
18 мая, 06:04
В меню одного из таких сухпайков входят: плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик, зелёный чай,
Многие продавцы предлагают иностранные сухпайки стран НАТО в "ассортименте" и в разных вариантах комплектации.
Ранее РИА Новости сообщало, что украинцы распродают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь, включая каски, форму и сухпайки, предоставленные Украине странами НАТО.
Гуманитарную помощь НАТО распродают на украинских сайтах - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
На украинских сайтах распродают гуманитарную помощь НАТО
30 марта, 07:06
 
