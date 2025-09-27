На Украине военком открыл стрельбу во время вручения повестки

Рейтинг@Mail.ru
23:40 27.09.2025 (обновлено: 12:08 28.09.2025)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сотрудник украинского военкомата открыл стрельбу во время вручения повестки по Львовской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинские каналы публикуют видео, на котором мужчина пытается освободиться из рук вооруженного ТЦК-шника (ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), но тот достает пистолет и открывает стрельбу", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что с недавних пор сотрудники ТЦК разгуливают по городам Украины с оружием и зачастую в сопровождении полукриминальных структур, именующих себя "группы содействия ТЦК", а в народе прозванные "титушки". "Сторонники жесткой мобилизации неоднократно высказывались в эфире телемарафона о необходимости ужесточения мер принудительной мобилизации. Многие из них выступают за применение оружия и расстрел на месте лиц, которые оказывают сопротивление ТЦК", - сказал представитель силовых структур. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сотрудник украинского военкомата открыл стрельбу во время вручения повестки по Львовской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Украинские каналы публикуют видео, на котором мужчина пытается освободиться из рук вооруженного ТЦК-шника (ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), но тот достает пистолет и открывает стрельбу", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Военкомат на западе Украины подтвердил стрельбу по местным жителям
20 августа, 10:22
Он отметил, что с недавних пор сотрудники ТЦК разгуливают по городам Украины с оружием и зачастую в сопровождении полукриминальных структур, именующих себя "группы содействия ТЦК", а в народе прозванные "титушки".
«
"Сторонники жесткой мобилизации неоднократно высказывались в эфире телемарафона о необходимости ужесточения мер принудительной мобилизации. Многие из них выступают за применение оружия и расстрел на месте лиц, которые оказывают сопротивление ТЦК", - сказал представитель силовых структур.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Во Львове сотрудник военкомата открыл стрельбу, пишут СМИ
Вчера, 16:07
 
