Глава МИД Белоруссии рассказал о пути к прекращению конфликта на Украине
Глава МИД Белоруссии рассказал о пути к прекращению конфликта на Украине
2025-09-27T21:45:00+03:00
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что путь к прекращению конфликта на Украине лежит через понимание принципа неделимости безопасности, это уже осознают США, но пока не понимают в ЕС. "Сегодня очевидно, что путь к прекращению кровопролития на Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности. И важно, что один из основных центров силы - США - начинают осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС, которые продолжают разжигать региональный конфликт украинским дровами", - сказал Рыженков во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
