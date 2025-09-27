Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Белоруссии рассказал о пути к прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 27.09.2025
21:45 27.09.2025
Глава МИД Белоруссии рассказал о пути к прекращению конфликта на Украине
в мире
украина
сша
белоруссия
максим рыженков
евросоюз
оон
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что путь к прекращению конфликта на Украине лежит через понимание принципа неделимости безопасности, это уже осознают США, но пока не понимают в ЕС. "Сегодня очевидно, что путь к прекращению кровопролития на Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности. И важно, что один из основных центров силы - США - начинают осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС, которые продолжают разжигать региональный конфликт украинским дровами", - сказал Рыженков во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
в мире, украина, сша, белоруссия, максим рыженков, евросоюз, оон
В мире, Украина, США, Белоруссия, Максим Рыженков, Евросоюз, ООН
© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что путь к прекращению конфликта на Украине лежит через понимание принципа неделимости безопасности, это уже осознают США, но пока не понимают в ЕС.
"Сегодня очевидно, что путь к прекращению кровопролития на Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности. И важно, что один из основных центров силы - США - начинают осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС, которые продолжают разжигать региональный конфликт украинским дровами", - сказал Рыженков во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Лукашенко заявил, что Россия готова выполнять договоренности по Украине
11 сентября, 20:11
 
