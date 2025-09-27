https://ria.ru/20250927/ukraina-2044830387.html

Глава МИД Белоруссии рассказал о пути к прекращению конфликта на Украине

Глава МИД Белоруссии рассказал о пути к прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 27.09.2025

Глава МИД Белоруссии рассказал о пути к прекращению конфликта на Украине

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что путь к прекращению конфликта на Украине лежит через понимание принципа неделимости безопасности, это уже... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T21:45:00+03:00

2025-09-27T21:45:00+03:00

2025-09-27T21:45:00+03:00

в мире

украина

сша

белоруссия

максим рыженков

евросоюз

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955845480_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85419434ceddda5c3ce537384b5afeb2.jpg

ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что путь к прекращению конфликта на Украине лежит через понимание принципа неделимости безопасности, это уже осознают США, но пока не понимают в ЕС. "Сегодня очевидно, что путь к прекращению кровопролития на Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности. И важно, что один из основных центров силы - США - начинают осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС, которые продолжают разжигать региональный конфликт украинским дровами", - сказал Рыженков во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20250911/rossiya-2041308135.html

украина

сша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, белоруссия, максим рыженков, евросоюз, оон