https://ria.ru/20250927/ukraina-2044830207.html

Зеленский заявил, что договорился об экспорте оружия в страны Африки

Зеленский заявил, что договорился об экспорте оружия в страны Африки - РИА Новости, 27.09.2025

Зеленский заявил, что договорился об экспорте оружия в страны Африки

Владимир Зеленский утверждает, что Украина достигла договоренностей с несколькими странами Африки по отправке им излишков оружия, произведенного для ВСУ, при... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T21:45:00+03:00

2025-09-27T21:45:00+03:00

2025-09-27T21:45:00+03:00

в мире

африка

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_992aea928ca0ee1737ad2c64f984cedc.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина достигла договоренностей с несколькими странами Африки по отправке им излишков оружия, произведенного для ВСУ, при этом доходы от экспорта будут направлены на закупку тех видов вооружения, которых украинским войскам не хватает. "Что касается вопроса контролируемого экспорта оружия, именно контролируемого, потому что это экспорт того оружия, которого у украинской армии нет дефицита... На площадке Генассамблеи ООН была достигнута договоренность с Африканским континентом, уже есть предложения от нескольких африканских стран и запрос о представительстве в Африке", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.О каких конкретно странах Африки идет речь, он не уточнил. По словам Зеленского, помимо Африки Киев намерен экспортировать оружие в Европу, США и страны Ближнего Востока. Он заверил, что экспорт вооружений будет строго контролируемым, а доходы от него пойдут на закупку того оружия, которое у ВСУ в дефиците. Зеленский 19 сентября сообщал, что хочет закрыть дыру в финансировании производства оружия за счет так называемого управляемого экспорта некоторых видов вооружения, которое изготавливается на Украине. На встрече с журналистами позже дал он понять, что на экспорт из украинского оружия пойдут в первую очередь морские дроны, которых, по его словам, в стране в избытке,. Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.

https://ria.ru/20250920/ukraina-2043242714.html

африка

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, африка, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генеральная ассамблея оон, оон