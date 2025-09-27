Зеленский заявил, что договорился об экспорте оружия в страны Африки
© AP Photo / Peter NichollsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина достигла договоренностей с несколькими странами Африки по отправке им излишков оружия, произведенного для ВСУ, при этом доходы от экспорта будут направлены на закупку тех видов вооружения, которых украинским войскам не хватает.
"Что касается вопроса контролируемого экспорта оружия, именно контролируемого, потому что это экспорт того оружия, которого у украинской армии нет дефицита... На площадке Генассамблеи ООН была достигнута договоренность с Африканским континентом, уже есть предложения от нескольких африканских стран и запрос о представительстве в Африке", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
О каких конкретно странах Африки идет речь, он не уточнил. По словам Зеленского, помимо Африки Киев намерен экспортировать оружие в Европу, США и страны Ближнего Востока. Он заверил, что экспорт вооружений будет строго контролируемым, а доходы от него пойдут на закупку того оружия, которое у ВСУ в дефиците.
Зеленский 19 сентября сообщал, что хочет закрыть дыру в финансировании производства оружия за счет так называемого управляемого экспорта некоторых видов вооружения, которое изготавливается на Украине. На встрече с журналистами позже дал он понять, что на экспорт из украинского оружия пойдут в первую очередь морские дроны, которых, по его словам, в стране в избытке,.
Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.
