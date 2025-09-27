"На это уже никто не рассчитывает". Россия определила границы Украины

https://ria.ru/20250927/ukraina-2044829683.html
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с речью на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По традиции он затронул широкий спектр международных проблем, подробно и с отсылкой к нормам мирового права донеся позицию Москвы. О главном из выступления — в материале РИА Новости.О "цветущем саде" и о "джунглях"Нынешняя сессия — юбилейная, 80-я, поэтому, естественно, Лавров в начале речи особо отметил роль ООН как залога стабильности. Но, напомнил он, "повсеместные грубые нарушения принципа равенства" подрывают доверие в мире.Министр упомянул по-прежнему распространенную практику разделения мира на сильных и слабых, "цветущий сад и джунгли". Однако лишь в принципе равенства путь к тому, что все государства смогут занять свое место, уверен он.Попрание базовых принципов происходит при попустительстве и активном участии Запада, подчеркнул Лавров, вспомнив, в частности, и бомбардировки Югославии, и вторжение США в Ирак, и свержение режима в Ливии, а из нынешних событий — агрессию Израиля на Ближнем Востоке, угрожающую всей мировой стабильности.Дипломат напомнил, что в свое время Россия осудила нападение на еврейское государство, положившее начало ответным операциям в Газе. Но, заверил он, ответные меры Израиля, как и терроризм, не имеют оправдания.Отпор будет решительный"Запад не привык соблюдать принцип невмешательства во внутренние дела", — рассказал Лавров. Среди инструментов влияния по-прежнему — "цветные революции", односторонние санкции, которые становятся инструментом ослабления конкурентов. Такие меры не должны применяться.Разумеется, не обошлось без украинской темы."Киевский режим взял курс на ликвидацию русского языка во всех сферах", — напомнил Лавров, уточнив: такая тактика противоречит самому Уставу ООН. Украина на сегодня — единственная страна в мире, запретившая гражданам говорить на родном языке.Но с декларируемой целью "нанести стратегическое поражение России" Запад дозволяет украинским властям все. В свою очередь Москва не намерена мириться с этим.Москва по-прежнему готова к переговорам, но, как минимум, при условии того, что права русскоязычных людей на подконтрольных Киеву территориях должны быть полностью восстановлены.Министр подтвердил, что у российской стороны нет намерений вступать в конфликт с НАТО, нападать на страны, входящие в Североатлантический альянс. Блок же, в свою очередь, продолжает экспансию, несмотря на обещания, данные еще в прошлом столетии. Европейские страны, например, призывают граждан "затянуть пояса" ради милитаризации, и в тоже время открыто обсуждают нападение на Калининградскую область."Но любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений", — заверил Лавров.В то же время есть и положительные изменения. "Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога (по следам) саммита на Аляске”, — отметил министр.В числе инициатив, предлагаемых Москвой Вашингтону, например, продления действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений после истечения его срока в 2026-м — как минимум на год. Это, уверен Лавров, приведет к "улучшению общей атмосферы".Аншлаг на пресс-конференцииОдним из лейтмотивов юбилейной сессии Генассамблеи стала тема модернизации ООН. Россия, как и прежде, выступает за расширение Совета безопасности Организации, за счет включения стран Африки и Латинской Америки, напомнил Лавров.Регламент выступления не позволяет охватить все актуальные темы, поэтому традиционный интерес вызвала пресс-конференция российского министра, где он подвел итоги работы в Нью-Йорке — только двусторонних встреч с коллегами у него было более тридцати, — и ответил на дополнительные вопросы.Журналисты стали собираться к Лаврову сразу после его речи. Уже за десять минут до начала пресс-конференции в весьма вместительном помещении не осталось свободных мест. Всем пришедшим раздали подготовленные российской стороной материалы об агрессии киевского режима, фейковых новостях."Не разговаривать друг с другом преступно"Отвечая на вопрос относительно заявлений ЕС о фактической "гибридной войне" с Россией, Лавров напомнил о недавнем инциденте с якобы российскими беспилотниками в Польше. Москва предлагала разобраться спокойно, однако Варшава на диалог не пошла. И это один из многих примеров: министр указал, что Запад в целом не хочет детальных расследований, как это было в свое время в Буче."Мы обращались в управление верховного комиссара по правам человека", — рассказал Лавров. И все равно просьбы России предоставить имена жертв из Бучи были отклонены."Но мы всегда открыты к честному разговору", — подчеркнул дипломат."Не разговаривать друг с другом преступно", — продолжил Лавров тему диалога, уже в контексте российско-американских отношений."Когда интересы США и России не совпадают, главное, не допустить перехода этого в столкновение", — выразил уверенность глава МИД. Однако Москва не видит сейчас отхода Вашингтона "от курса на проведение честного, открытого диалога": "Мы тоже к этому готовы".Возвращения в 2022-й не будетУкраинская тема получила продолжение, когда у Лаврова спросили, может ли глава киевского режима Владимир Зеленский надеяться на возвращение его страны к границам 2002-го.По мнению дипломата, сейчас уже вообще никто на это всерьез не рассчитывает.Россия отстаивает свои интересы. И у украинских властей был шанс сохранить государство даже в границах 1991-го. Однако верхушка, пришедшая к власти в Киеве в результате госпереворота 2014-го, эти возможности собственноручно похоронила."Поэтому ни о каких границах 2022-го для Украины речи не идет", — резюмировал Лавров.Также он выразил уверенность в том, что киевский режим наверняка готовит в Европе провокации "под ложным флагом". Но на Западе, помимо тех, кто "истерики закатывает", остаются серьезные столицы, в которых все понимают, считает министр. Москва готова к провокациям, однако распространяться о возможных ответных шагах Лавров не стал.
