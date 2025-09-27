Рейтинг@Mail.ru
27.09.2025
Украина ведет переговоры с ЕС о финансировании зарплат ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 27.09.2025
Украина ведет переговоры с ЕС о финансировании зарплат ВСУ
Украина ведет переговоры с ЕС о финансировании зарплат ВСУ - РИА Новости, 27.09.2025
Украина ведет переговоры с ЕС о финансировании зарплат ВСУ
Украинские власти из-за дефицита госбюджета ведут переговоры с европейскими партнерами о возможном финансировании зарплат военнослужащим ВСУ, заявил в субботу... РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинские власти из-за дефицита госбюджета ведут переговоры с европейскими партнерами о возможном финансировании зарплат военнослужащим ВСУ, заявил в субботу Владимир Зеленский. Украинский премьер Юлия Свириденко 15 сентября сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону примерно в 68 миллиардов долларов, превышающими показатели этого года. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 19 сентября объявил, что страна до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет на более чем 7 миллиардов долларов. "Относительно усиления заработной платы во время cease-fire, во время, когда есть присутствие, соответственно, наших партнеров, то есть есть гарантии безопасности для Украины, то в это время нужно финансировать нашу армию. Заработная плата - это большой объем денег. Украинского бюджета будет недостаточно на такое количество наших вооруженных сил", - приводит слова Зеленского украинское издание NV. Отвечая на вопрос, какие есть шансы того, что Европа поможет Украине с финансированием зарплат военных, глава киевского режима сказал: "Шансы есть". Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить киевский режим, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Вместе с тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка киевского режима будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Украина ведет переговоры с ЕС о финансировании зарплат ВСУ

Зеленский: Украина ведет переговоры с ЕС о финансировании зарплат ВСУ

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинские власти из-за дефицита госбюджета ведут переговоры с европейскими партнерами о возможном финансировании зарплат военнослужащим ВСУ, заявил в субботу Владимир Зеленский.
Украинский премьер Юлия Свириденко 15 сентября сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону примерно в 68 миллиардов долларов, превышающими показатели этого года. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 19 сентября объявил, что страна до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет на более чем 7 миллиардов долларов.
"Относительно усиления заработной платы во время cease-fire, во время, когда есть присутствие, соответственно, наших партнеров, то есть есть гарантии безопасности для Украины, то в это время нужно финансировать нашу армию. Заработная плата - это большой объем денег. Украинского бюджета будет недостаточно на такое количество наших вооруженных сил", - приводит слова Зеленского украинское издание NV.
Отвечая на вопрос, какие есть шансы того, что Европа поможет Украине с финансированием зарплат военных, глава киевского режима сказал: "Шансы есть".
Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить киевский режим, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Вместе с тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка киевского режима будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов в 2025 году
31 июля, 15:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
