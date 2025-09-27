Рейтинг@Mail.ru
Украина уже месяц использует израильский ЗРК Patriot, заявил Зеленский
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 27.09.2025 (обновлено: 17:59 27.09.2025)
Украина уже месяц использует израильский ЗРК Patriot, заявил Зеленский
Украина уже месяц использует израильский ЗРК Patriot, заявил Зеленский - РИА Новости, 27.09.2025
Украина уже месяц использует израильский ЗРК Patriot, заявил Зеленский
Владимир Зеленский на брифинге с журналистами заявил, что израильский комплекс Patriot уже месяц используется ВСУ, а еще две новые системы Украина получит... РИА Новости, 27.09.2025
в мире
специальная военная операция на украине
украина
израиль
россия
мария захарова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на брифинге с журналистами заявил, что израильский комплекс Patriot уже месяц используется ВСУ, а еще две новые системы Украина получит осенью, при этом Израиль ранее опровергал поставки ПВО Киеву и давал соответствующие заверения российской стороне."Израильский комплекс работает на Украине, месяц. Две системы Patriot получим осенью", - сказал Зеленский на видео, опубликованном украинским агентством УНИАН в Telegram-канале.При этом Зеленский не уточнил, какая страна поставит эти две системы, и других деталей не привел.В июне посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко, трансляция которого опубликована в YouTube-канале, заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, полученные им ранее от США и использовавшиеся с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе, и отверг утверждения о том, что Израиль не помог Украине в военном плане. Еще в августе 2024 года Бродский заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, однако на тот момент окончательного решения принято не было.Вскоре после выхода интервью Бродского Довбенко официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что РФ получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Patriot Украине. По ее словам, МИД Израиля назвал эти сообщения не соответствующими действительности. Захарова заявила, что в РФ ориентируются "на официальное заверение израильской стороны о том, что это государство не поставляло и не намерено в будущем поставлять вооружение на Украину".
украина
израиль
россия
в мире, украина, израиль, россия, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Израиль, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украина уже месяц использует израильский ЗРК Patriot, заявил Зеленский

Зеленский: Украина уже месяц использует израильский ЗРК Patriot

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на брифинге с журналистами заявил, что израильский комплекс Patriot уже месяц используется ВСУ, а еще две новые системы Украина получит осенью, при этом Израиль ранее опровергал поставки ПВО Киеву и давал соответствующие заверения российской стороне.
"Израильский комплекс работает на Украине, месяц. Две системы Patriot получим осенью", - сказал Зеленский на видео, опубликованном украинским агентством УНИАН в Telegram-канале.
При этом Зеленский не уточнил, какая страна поставит эти две системы, и других деталей не привел.
В июне посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко, трансляция которого опубликована в YouTube-канале, заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, полученные им ранее от США и использовавшиеся с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе, и отверг утверждения о том, что Израиль не помог Украине в военном плане. Еще в августе 2024 года Бродский заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, однако на тот момент окончательного решения принято не было.
Вскоре после выхода интервью Бродского Довбенко официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что РФ получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Patriot Украине. По ее словам, МИД Израиля назвал эти сообщения не соответствующими действительности. Захарова заявила, что в РФ ориентируются "на официальное заверение израильской стороны о том, что это государство не поставляло и не намерено в будущем поставлять вооружение на Украину".
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Константинов прокомментировал заявления Зеленского о статусе Крыма
