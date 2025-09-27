https://ria.ru/20250927/ukraina-2044802855.html
Украина уже месяц использует израильский ЗРК Patriot, заявил Зеленский
Украина уже месяц использует израильский ЗРК Patriot, заявил Зеленский - РИА Новости, 27.09.2025
Украина уже месяц использует израильский ЗРК Patriot, заявил Зеленский
Владимир Зеленский на брифинге с журналистами заявил, что израильский комплекс Patriot уже месяц используется ВСУ, а еще две новые системы Украина получит... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T17:44:00+03:00
2025-09-27T17:44:00+03:00
2025-09-27T17:59:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
израиль
россия
мария захарова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636859_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_cdb838d5ad896a13bcd3b5eae58afaa3.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на брифинге с журналистами заявил, что израильский комплекс Patriot уже месяц используется ВСУ, а еще две новые системы Украина получит осенью, при этом Израиль ранее опровергал поставки ПВО Киеву и давал соответствующие заверения российской стороне."Израильский комплекс работает на Украине, месяц. Две системы Patriot получим осенью", - сказал Зеленский на видео, опубликованном украинским агентством УНИАН в Telegram-канале.При этом Зеленский не уточнил, какая страна поставит эти две системы, и других деталей не привел.В июне посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко, трансляция которого опубликована в YouTube-канале, заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, полученные им ранее от США и использовавшиеся с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе, и отверг утверждения о том, что Израиль не помог Украине в военном плане. Еще в августе 2024 года Бродский заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, однако на тот момент окончательного решения принято не было.Вскоре после выхода интервью Бродского Довбенко официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что РФ получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Patriot Украине. По ее словам, МИД Израиля назвал эти сообщения не соответствующими действительности. Захарова заявила, что в РФ ориентируются "на официальное заверение израильской стороны о том, что это государство не поставляло и не намерено в будущем поставлять вооружение на Украину".
https://ria.ru/20250927/krym-2044758048.html
украина
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636859_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_8cff6c003b71bb351c43b71550bb79aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, израиль, россия, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Израиль, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украина уже месяц использует израильский ЗРК Patriot, заявил Зеленский
Зеленский: Украина уже месяц использует израильский ЗРК Patriot