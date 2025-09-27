Во Львове сотрудник военкомата открыл стрельбу, пишут СМИ
Во Львове сотрудник ТЦК открыл стрельбу во время силовой мобилизации
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудник военкомата во Львове на западе Украины открыл стрельбу рядом с мужчиной, которого пытался задержать во время силовой мобилизации в ВСУ, сообщил украинское издание "Страна.ua".
"Во Львове сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) открыл огонь при задержании мужчины. Местные паблики публикуют видео, на котором мужчина пытается уйти, но сотрудник ТЦК хватает его и, судя по звуку, совершает выстрел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украинцы ненавидят ТЦК, рассказала жительница Киевской области
24 сентября, 04:50