Во Львове сотрудник военкомата открыл стрельбу, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2025
16:07 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/ukraina-2044793071.html
Во Львове сотрудник военкомата открыл стрельбу, пишут СМИ
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудник военкомата во Львове на западе Украины открыл стрельбу рядом с мужчиной, которого пытался задержать во время силовой мобилизации в ВСУ, сообщил украинское издание "Страна.ua". "Во Львове сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) открыл огонь при задержании мужчины. Местные паблики публикуют видео, на котором мужчина пытается уйти, но сотрудник ТЦК хватает его и, судя по звуку, совершает выстрел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудник военкомата во Львове на западе Украины открыл стрельбу рядом с мужчиной, которого пытался задержать во время силовой мобилизации в ВСУ, сообщил украинское издание "Страна.ua".
"Во Львове сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) открыл огонь при задержании мужчины. Местные паблики публикуют видео, на котором мужчина пытается уйти, но сотрудник ТЦК хватает его и, судя по звуку, совершает выстрел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Сотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Украинцы ненавидят ТЦК, рассказала жительница Киевской области
24 сентября, 04:50
 
