На Западе раскрыли, как использовали Украину против России - РИА Новости, 27.09.2025
15:59 27.09.2025
На Западе раскрыли, как использовали Украину против России
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Страны НАТО использовали Украину как инструмент, чтобы ослабить Россию, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Прокси-война началась в 2014 году: под видом сочувствия и поддержки страны НАТО разжигали конфликт и перекрывали все пути к миру. Большая часть жителей Украины была против того, чтобы их использовали как инструмент для ослабления России", — заявил Дизен.По мнению профессора, на этот счет имеются неопровержимые доказательства, которые, однако, не могут сравниться с военной пропагандой.Москва не раз подчеркивала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, при это напрямую вовлекая в него страны НАТО, официальные лица не раз заявляли, что альянс таким образом "играет с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Страны НАТО использовали Украину как инструмент, чтобы ослабить Россию, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Прокси-война началась в 2014 году: под видом сочувствия и поддержки страны НАТО разжигали конфликт и перекрывали все пути к миру. Большая часть жителей Украины была против того, чтобы их использовали как инструмент для ослабления России", — заявил Дизен.
По мнению профессора, на этот счет имеются неопровержимые доказательства, которые, однако, не могут сравниться с военной пропагандой.
Москва не раз подчеркивала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, при это напрямую вовлекая в него страны НАТО, официальные лица не раз заявляли, что альянс таким образом "играет с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
