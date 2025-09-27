https://ria.ru/20250927/ukraina-2044746125.html
В Винницкой области заявили о повреждениях объектов инфраструктуры
27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная заявила, что ряд объектов критической инфраструктуры в регионе повреждены в результате взрывов в ночь на субботу. "Этой ночью в Винницкой области есть попадания в критическую инфраструктуру", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Заболотной. По ее данным, возникли пожары, к ликвидации которых привлекли 13 единиц техники и 48 спасателей. По последним данным Заболотной, пострадавших нет. Тип пораженных объектов не уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
