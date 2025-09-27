Рейтинг@Mail.ru
В Винницкой области заявили о повреждениях объектов инфраструктуры
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 27.09.2025
В Винницкой области заявили о повреждениях объектов инфраструктуры
Замглавы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная заявила, что ряд объектов критической инфраструктуры в регионе повреждены в результате...
2025-09-27T07:46:00+03:00
2025-09-27T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
винницкая область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная заявила, что ряд объектов критической инфраструктуры в регионе повреждены в результате взрывов в ночь на субботу. "Этой ночью в Винницкой области есть попадания в критическую инфраструктуру", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Заболотной. По ее данным, возникли пожары, к ликвидации которых привлекли 13 единиц техники и 48 спасателей. По последним данным Заболотной, пострадавших нет. Тип пораженных объектов не уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
россия
винницкая область
в мире, россия, винницкая область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Винницкая область, Вооруженные силы Украины
В Винницкой области заявили о повреждениях объектов инфраструктуры

В Винницкой области заявили о повреждениях объектов критической инфраструктуры

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная заявила, что ряд объектов критической инфраструктуры в регионе повреждены в результате взрывов в ночь на субботу.
"Этой ночью в Винницкой области есть попадания в критическую инфраструктуру", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Заболотной.
По ее данным, возникли пожары, к ликвидации которых привлекли 13 единиц техники и 48 спасателей. По последним данным Заболотной, пострадавших нет. Тип пораженных объектов не уточняется.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
