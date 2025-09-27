https://ria.ru/20250927/ukraina-2044733276.html

В Кировоградской области прогремели взрывы

В Кировоградской области прогремели взрывы - РИА Новости, 27.09.2025

В Кировоградской области прогремели взрывы

В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T03:37:00+03:00

2025-09-27T03:37:00+03:00

2025-09-27T03:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

кировоградская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

взрыв

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:113:1600:1013_1920x0_80_0_0_57eb6926db3ec0e13d520fea89e9516e.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram."Кировоградская область — взрывы", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградском районе звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

кировоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, взрыв