В Кировоградской области прогремели взрывы - РИА Новости, 27.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:37 27.09.2025 (обновлено: 03:40 27.09.2025)
В Кировоградской области прогремели взрывы
В Кировоградской области прогремели взрывы - РИА Новости, 27.09.2025
В Кировоградской области прогремели взрывы
В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram."Кировоградская область — взрывы", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградском районе звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
В Кировоградской области прогремели взрывы

В Кировоградской области Украины прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram.
«
"Кировоградская область — взрывы", — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградском районе звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
