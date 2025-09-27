https://ria.ru/20250927/ukraina-2044733276.html
В Кировоградской области прогремели взрывы
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram."Кировоградская область — взрывы", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградском районе звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
