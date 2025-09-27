https://ria.ru/20250927/ukraina-2044726107.html
На Западе раскрыли, что Зеленский делает с убитыми украинцами
На Западе раскрыли, что Зеленский делает с убитыми украинцами - РИА Новости, 27.09.2025
На Западе раскрыли, что Зеленский делает с убитыми украинцами
В Киеве скрывают реальные потери ВСУ, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
2025-09-27T03:57:00+03:00
2025-09-27T03:57:00+03:00
2025-09-27T05:43:00+03:00
киев
в мире
сумская область
чей боуз
вооруженные силы украины
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Киеве скрывают реальные потери ВСУ, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз."По меньшей мере десятки тысяч украинских солдат числятся "пропавшими без вести", более миллиона погибли. Один момент из этой ужасающей реальности заключается в том, что режим Зеленского пытается скрыть эту реальность. Они утаивают реальные данные, экономя деньги и поддерживая свой авторитет в Европе", — сказал он.Так журналист прокомментировал новость о расхождениях в данных о потерях ВСУ.Согласно сводке Минобороны от пятницы, российские войска взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области. При этом всего за прошедшую неделю противник потерял до 10585 человек.
киев
сумская область
На Западе раскрыли, что Зеленский делает с убитыми украинцами
Журналист Чей Боуз: киевский режим скрывает реальные потери ВСУ