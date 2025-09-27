https://ria.ru/20250927/ukraina-2044726107.html

На Западе раскрыли, что Зеленский делает с убитыми украинцами

На Западе раскрыли, что Зеленский делает с убитыми украинцами - РИА Новости, 27.09.2025

На Западе раскрыли, что Зеленский делает с убитыми украинцами

В Киеве скрывают реальные потери ВСУ, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T03:57:00+03:00

2025-09-27T03:57:00+03:00

2025-09-27T05:43:00+03:00

киев

в мире

сумская область

чей боуз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452279_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_8c81620c04bd5d522169a3f96d0e3082.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Киеве скрывают реальные потери ВСУ, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз."По меньшей мере десятки тысяч украинских солдат числятся "пропавшими без вести", более миллиона погибли. Один момент из этой ужасающей реальности заключается в том, что режим Зеленского пытается скрыть эту реальность. Они утаивают реальные данные, экономя деньги и поддерживая свой авторитет в Европе", — сказал он.Так журналист прокомментировал новость о расхождениях в данных о потерях ВСУ.Согласно сводке Минобороны от пятницы, российские войска взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области. При этом всего за прошедшую неделю противник потерял до 10585 человек.

https://ria.ru/20250927/ukraina-2044723026.html

https://ria.ru/20250925/alaudinov-2044438974.html

киев

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, в мире, сумская область, чей боуз, вооруженные силы украины