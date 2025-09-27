Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что Зеленский делает с убитыми украинцами
03:57 27.09.2025 (обновлено: 05:43 27.09.2025)
На Западе раскрыли, что Зеленский делает с убитыми украинцами
На Западе раскрыли, что Зеленский делает с убитыми украинцами - РИА Новости, 27.09.2025
На Западе раскрыли, что Зеленский делает с убитыми украинцами
В Киеве скрывают реальные потери ВСУ, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Киеве скрывают реальные потери ВСУ, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз."По меньшей мере десятки тысяч украинских солдат числятся "пропавшими без вести", более миллиона погибли. Один момент из этой ужасающей реальности заключается в том, что режим Зеленского пытается скрыть эту реальность. Они утаивают реальные данные, экономя деньги и поддерживая свой авторитет в Европе", — сказал он.Так журналист прокомментировал новость о расхождениях в данных о потерях ВСУ.Согласно сводке Минобороны от пятницы, российские войска взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области. При этом всего за прошедшую неделю противник потерял до 10585 человек.
На Западе раскрыли, что Зеленский делает с убитыми украинцами

Журналист Чей Боуз: киевский режим скрывает реальные потери ВСУ

© AP Photo / Emilio Morenatti
Могилы погибших украинских военных в Николаевской области
Могилы погибших украинских военных в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Могилы погибших украинских военных в Николаевской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Киеве скрывают реальные потери ВСУ, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
"По меньшей мере десятки тысяч украинских солдат числятся "пропавшими без вести", более миллиона погибли. Один момент из этой ужасающей реальности заключается в том, что режим Зеленского пытается скрыть эту реальность. Они утаивают реальные данные, экономя деньги и поддерживая свой авторитет в Европе", — сказал он.
"Упырям мало": журналист раскрыл, что ждет оставшихся украинцев
Так журналист прокомментировал новость о расхождениях в данных о потерях ВСУ.
Согласно сводке Минобороны от пятницы, российские войска взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области. При этом всего за прошедшую неделю противник потерял до 10585 человек.
Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ
25 сентября, 21:50
 
Киев
В мире
Сумская область
Чей Боуз
Вооруженные силы Украины
 
 
