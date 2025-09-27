https://ria.ru/20250927/ucheniya-2044839433.html

Бундесвер провел крупнейшие со времен холодной войны учения в Гамбурге

Бундесвер провел крупнейшие со времен холодной войны учения в Гамбурге - РИА Новости, 27.09.2025

Бундесвер провел крупнейшие со времен холодной войны учения в Гамбурге

Бундесвер завершил в субботу самые масштабные для немецкого Гамбурга со времен холодной войны учения НАТО Red Storm Bravo, сообщает телерадиокомпания NDR. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T23:15:00+03:00

2025-09-27T23:15:00+03:00

2025-09-27T23:15:00+03:00

в мире

гамбург (город)

германия

россия

нато

бундесвер германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c5fe8ca89a97004a4a35179322f1f32c.jpg

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Бундесвер завершил в субботу самые масштабные для немецкого Гамбурга со времен холодной войны учения НАТО Red Storm Bravo, сообщает телерадиокомпания NDR. Как ранее сообщал бундесвер, в рамках прошедших с 25 по 27 сентября учений планировалось отработать переброску сил НАТО на восточный фланг альянса в странах Прибалтики. "Три дня бундесвер проводил в Гамбурге учения НАТО Red Storm Bravo. В субботу вечером самые крупные оборонные учения с холодной войны подошли к концу", - говорится в статье. В последний день военные отрабатывали сценарий аварии на корвете ВМС с большим количеством раненых, передает телерадиокомпания. Всего в учениях приняло участие около 500 военнослужащих, а также сотрудники полиции, пожарной службы, предприятия и органы власти, которые работали над усилением "военно-гражданского сотрудничества", говорится в материале. Участники маневров должны были научиться действовать, в том числе, в условиях возможных протестов в случае переброски войск на восток, для чего были задействованы актеры-демонстранты, пишет NDR. Примечательно, что в пятницу и субботу на улицы Гамбурга выходили и несколько сотен настоящих протестующих, которые выступали против проведения учений НАТО в городе. По информации телерадиокомпании, в 2026 году планируется провести следующие учения под названием Red Storm Charlie. Правительство ФРГ в своей национальной стратегии безопасности в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО. В случае конфликта страна должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени. Газета Bild в 2024 году опубликовала составленный якобы немецким правительством план действий для населения государства в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую утверждается, что в случае одновременного нападения во многих местах страна не сможет оказать помощь всем нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250927/germanija-2044790961.html

https://ria.ru/20250614/bundestag-2022789812.html

https://ria.ru/20250927/lavrov-2044826295.html

гамбург (город)

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гамбург (город), германия, россия, нато, бундесвер германии