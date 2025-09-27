Рейтинг@Mail.ru
Бундесвер провел крупнейшие со времен холодной войны учения в Гамбурге - РИА Новости, 27.09.2025
23:15 27.09.2025
Бундесвер провел крупнейшие со времен холодной войны учения в Гамбурге
Бундесвер провел крупнейшие со времен холодной войны учения в Гамбурге - РИА Новости, 27.09.2025
Бундесвер провел крупнейшие со времен холодной войны учения в Гамбурге
Бундесвер завершил в субботу самые масштабные для немецкого Гамбурга со времен холодной войны учения НАТО Red Storm Bravo, сообщает телерадиокомпания NDR. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Бундесвер завершил в субботу самые масштабные для немецкого Гамбурга со времен холодной войны учения НАТО Red Storm Bravo, сообщает телерадиокомпания NDR. Как ранее сообщал бундесвер, в рамках прошедших с 25 по 27 сентября учений планировалось отработать переброску сил НАТО на восточный фланг альянса в странах Прибалтики. "Три дня бундесвер проводил в Гамбурге учения НАТО Red Storm Bravo. В субботу вечером самые крупные оборонные учения с холодной войны подошли к концу", - говорится в статье. В последний день военные отрабатывали сценарий аварии на корвете ВМС с большим количеством раненых, передает телерадиокомпания. Всего в учениях приняло участие около 500 военнослужащих, а также сотрудники полиции, пожарной службы, предприятия и органы власти, которые работали над усилением "военно-гражданского сотрудничества", говорится в материале. Участники маневров должны были научиться действовать, в том числе, в условиях возможных протестов в случае переброски войск на восток, для чего были задействованы актеры-демонстранты, пишет NDR. Примечательно, что в пятницу и субботу на улицы Гамбурга выходили и несколько сотен настоящих протестующих, которые выступали против проведения учений НАТО в городе. По информации телерадиокомпании, в 2026 году планируется провести следующие учения под названием Red Storm Charlie. Правительство ФРГ в своей национальной стратегии безопасности в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО. В случае конфликта страна должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени. Газета Bild в 2024 году опубликовала составленный якобы немецким правительством план действий для населения государства в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую утверждается, что в случае одновременного нападения во многих местах страна не сможет оказать помощь всем нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Бундесвер провел крупнейшие со времен холодной войны учения в Гамбурге

NDR: в Гамбурге прошли самые масштабные со времен холодной войны учения НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры бундесвера
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера . Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Бундесвер завершил в субботу самые масштабные для немецкого Гамбурга со времен холодной войны учения НАТО Red Storm Bravo, сообщает телерадиокомпания NDR.
Как ранее сообщал бундесвер, в рамках прошедших с 25 по 27 сентября учений планировалось отработать переброску сил НАТО на восточный фланг альянса в странах Прибалтики.
"Три дня бундесвер проводил в Гамбурге учения НАТО Red Storm Bravo. В субботу вечером самые крупные оборонные учения с холодной войны подошли к концу", - говорится в статье.
В последний день военные отрабатывали сценарий аварии на корвете ВМС с большим количеством раненых, передает телерадиокомпания.
Всего в учениях приняло участие около 500 военнослужащих, а также сотрудники полиции, пожарной службы, предприятия и органы власти, которые работали над усилением "военно-гражданского сотрудничества", говорится в материале.
Участники маневров должны были научиться действовать, в том числе, в условиях возможных протестов в случае переброски войск на восток, для чего были задействованы актеры-демонстранты, пишет NDR. Примечательно, что в пятницу и субботу на улицы Гамбурга выходили и несколько сотен настоящих протестующих, которые выступали против проведения учений НАТО в городе.
По информации телерадиокомпании, в 2026 году планируется провести следующие учения под названием Red Storm Charlie.
Правительство ФРГ в своей национальной стратегии безопасности в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО. В случае конфликта страна должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени.
Газета Bild в 2024 году опубликовала составленный якобы немецким правительством план действий для населения государства в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую утверждается, что в случае одновременного нападения во многих местах страна не сможет оказать помощь всем нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
